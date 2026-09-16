Consultări la Cotroceni pentru desemnarea unui premier. AUR, chemat de Nicuşor Dan înaintea PNL şi USR

Joi, 17 septembrie, vor avea loc noi consultări la Cotroceni pentru desemnarea unui nou premier. Toate partidele vor fi chemate la discuţii.

Joi, consultări la Cotroceni pentru desemnarea unui premier. AUR, chemat de Nicuşor Dan inaintea PNL şi USR - Profimedia

Potrivit Administraţiei Prezidenţiale, programul de consultări va începe de la ora 09:00 şi va continua până la ora 14:30. Conform programului anunţat, PSD va fi primul partid chemat la consultări, urmat de AUR. PNL şi USR continuă lista.

Programul oficial al consultărilor:

Ora 09:00 - Partidul Social Democrat (PSD);

Ora 09:30 - Alianța pentru Unirea Românilor (AUR);

Ora 10:00 - Partidul Național Liberal (PNL);

Ora 10:30 - Uniunea Salvați România (USR);

Ora 11:00 - Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR);

Ora 11:30 - Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale;

Ora 12:00 - Partidul S.O.S. România (SOS);

Ora 12:30 - Partidul Oamenilor Tineri (POT);

Ora 13:00 - Grupul parlamentar Uniți pentru România;

Ora 13:30 - Grupul parlamentar PACE – Întâi România;

Ora 14:00 - Parlamentarii neafiliați

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Fiecărui partid îi sunt rezervat 30 de minute.