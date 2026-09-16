Simion: "Nu e normal să participe românii la proteste?". Ce a spus despre instigatori

Preşedintele AUR, deputatul George Simion, a afirmat miercuri că nu este rău pentru nimeni să participe la proteste, atât timp cât acestea sunt paşnice.

Potrivit acestuia, se încearcă culpabilizarea participanţilor paşnici, printre care şi parlamentari şi susţinători ai AUIR.

"Nu e normal să participe românii la proteste?", a declarat Simion la Parlament.

Întrebat dacă protestatarii au fost instigaţi, el a răspuns: "Şi ce treabă au parlamentarii AUR cu asta? Dumneavoastră încercaţi să culpabilizaţi participanţii paşnici, printre care şi parlamentari membri şi susţinătorii AUR, că nu s-au ascuns, şi să-i asociaţi cu nişte lucruri care trebuie cercetate penal, nu? Şi e rău să participi la proteste?".

Articolul continuă după reclamă

George Simion a făcut marţi un apel către cei care protestau în Piaţa Victoriei, îndemnând la calm şi responsabilitate, şi a cerut forţelor de ordine să acţioneze ''cu reţinere şi profesionalism''.

AUR este alături de fermieri şi de toţi românii care muncesc - a fost mesajul transmis de liderul AUR, după ce participanţii la protestul din Piaţa Victoriei au forţat dispozitivul de jandarmi şi au blocat traficul rutier, înregistrându-se altercaţii între forţele de ordine şi protestatari.