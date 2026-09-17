Poliţiştii folosesc noi metode de imobilizare care stârnesc controverse. Agenţii spun că în fiecare an, sute de motociclişti ignoră semnalul lor de oprire şi încep o goană periculoasă pe şosele. Se strecoară printre maşini, încearcă să dispară în trafic şi devin un pericol şi pentru ei, şi pentru şoferi. De aceea, poliţiştii îşi iau libertatea să procedeze cum cred de cuviinţă ca să îi oprească, fără să încalce limitele.

"E normal ca, dacă nu au motocicleta în regulă, să nu li se ia permisul. Nereguli, cred că toată lumea face lucrul ăsta", spun cetăţenii.

Fenomenul le dă bătăi de cap polițiștilor, care caută soluții ca să oprească motocicliștii fugari. Intervenția unui agent din București care a folosit o metodă inedită în cazul unor motocicliști cu vehicule modificate ilegal a devenit virală.

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Metoda polițistului a stârnit controverse. Nu puțini au spus că agentul a mers prea departe și au acuzat un abuz.

"Polițistul nu a încălcat niciun fel de normă și niciun fel de procedură", explică Cosmin Andreica, lider Sindicat Europol.

"Colegul meu a observat că volumul decibelilor era destul de ridicat în momentul în care ei accelerau motocicleta. Nu i-a oprit în locul în care i-a observat, a plecat după aceștia. Nu a folosit semnalele luminoase sau acustice pentru a nu-i determina pe aceștia să se sustragă. Foarte mulți motocicliști, la semnalele pe care colegii mei le efectuează, nu le respectă și încearcă să se sustragă și de acolo începe o urmărire", spune Claudiu Costea, purtător de cuvânt Brigada Rutieră.

Cei doi motocicliști au rămas fără certificatele de înmatriculare și au fost amendați cu peste 1.000 de lei fiecare. Polițiștii spun că, în majoritatea cazurilor, motocicliștii fugari nu au permis de conducere, sunt dați în urmărire sau și-au modificat ilegal motorul.

Doar în București, anul trecut, 524 de șoferi și motocicliști care au fugit de polițiști au fost prinși. Numărul fugarilor însă este mult mai mare, dar de multe ori polițiștii nu reușesc să le ia urma. Iar problema nu este doar la noi. Cifrele din Marea Britanie arată cât de îngrijorător este fenomenul. Acolo, 8 din 10 motocicliști care fug de poliție nu sunt prinși.

"Există această tendință, mai ales pentru faptul că motocicliștii au fața acoperită, ceea ce înseamnă că și dacă sunt înregistrați video, este foarte dificil de identificat, iar comunicarea ulterioară se realizează cu proprietarul și proprietarului i se cere să comunice cine a condus motocicleta în data respectivă", adaugă Cosmin Andreica.

Șoferii sau motocicliștii care nu opresc la semnalul agenților sunt sancționați cu amendă de cel puțin 1.000 de lei și cu suspendarea permisului 30 de zile.