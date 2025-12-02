O posibilă moțiune de cenzură, un test pentru coaliție. Kelemen: Asta ar însemna că s-a destrămat coaliţia

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat marți că un vot în favoarea moțiunii de cenzură din partea unui partid al coaliției ar însemna destrămarea acesteia. El a explicat că, în cazul în care va fi depusă o moțiune, dezbaterea va avea loc săptămâna viitoare, după alegerile din București. Kelemen a mai spus că, în prezent, nu are impresia că vreun partid din coaliție își dorește căderea guvernului, dar a completat: "Vorbesc de ziua de azi. Ce se va întâmpla peste o săptămână, vom vedea", informează News.ro.

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a fost întrebat dacă am putea vedea voturi de la putere, la o posibilă moţiune de cenzură depusă de Opoziţie. "Nu cred. Asta ar însemna că s-ar destrămat coaliţia. Cu toate nemulţumirile din coaliţie pentru anumite proceduri, pentru anumite decizii, dacă cineva din coaliţie votează moţiunea de cenzură, înseamnă că această coaliţie s-a destrămat", a spus Kelemen Hunor în cadrul unei emisiuni.

Liderul UDMR a precizat că Opoziţia trebuie să vină cu moţiunea de cenzură şi ar fi nefiresc să nu avem moţiune de cenzură pentru că este un instrument, o instituţie constituţională legală.

"Ei s-au folosit de fiecare dată când guvernul a venit cu angajarea în Parlament. Cred că nu au depus o moţiune de cenzură pe sesiune, aşa cum scrie în Constituţie, mai au şi această şansă şi ar fi, din punctul lor de vedere, logic să se folosească de toate posibilităţile de a critica guvernul şi de a controla guvernul, de a verifica dacă există majoritate sau nu. Eu sunt convins că există majoritate. Eu sunt convins că, dacă va fi moţiune, va fi dezbaterea săptămâna viitoare, după votul din Bucureşti şi astăzi eu nu simt că în coaliţie cineva doreşte căderea guvernului. Vorbesc de ziua de azi. Ce se va întâmpla peste o săptămână, vom vedea", a mai arătat liderul UDMR.

