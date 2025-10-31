Potrivit declaraţiilor președintelui interimar al PSD, Sorin Grindeanu, atât guvernarea, cât și coaliția pot continua fără niciunul dintre liderii actuali, inclusiv fără el. "Nu e nimeni de neînlocuit", a spus Grindeanu, subliniind că protocolul politic semnat între partide nu prevede nume de persoane, ci doar principii de colaborare, potrivit News.ro. Liderul social-democrat a mai afirmat că PSD rămâne un partener loial în coaliția de guvernare, însă "loialitatea nu înseamnă tăcere" atunci când apar greșeli sau măsuri controversate.

Sorin Grindeanu: Guvernarea şi coaliţia pot să continue şi fără Grindeanu, fără Bolojan, Fritz sau Hunor - Profimedia

"Noi avem un protocol al coaliţiei, semnat de patru partide politice plus un grup al minorităţilor. PSD, PNL, USR, UDMR plus grupul minorităţilor, care spune următorul lucru, că, până în 2027, cred că aprilie sau mai 2027, PNL-ul este partidul care dă prim-ministrul. Nu spune nimic în acel protocol, nici de Grindeanu, nici de Bolojan, nici de Fritz, nici de Hunor. Nu e despre oameni. Este un protocol între partide. Guvernarea poate să continue şi coaliţia poate să continue şi fără Grindeanu, şi fără Bolojan, şi fără Fritz, şi fără Hunor. Nu e nimeni de neînlocuit şi nu e nimeni trecut expres acolo cu nume şi prenume", a afirmat Sorin Grindeanu, întrebat dacă îşi doreşte să fie premier.

"Nu suntem parteneri comozi, dar spunem lucrurilor pe nume"

El a adăugat că vor vedea ce va fi în 2027.

Articolul continuă după reclamă

"Deocamdată suntem parteneri în această coaliţie. Nu suntem parteneri comozi, e adevărat. Suntem parteneri care spunem de fiecare dată când ceva nu funcţionează. Eu nu cred că românii se aşteaptă de la noi să spunem că nu avem niciun fel de probleme, când se dă o ordonanţă de tip ordonanţa 52, care a blocat România, atât la nivel local, cât şi la nivel central. Nu cred că românii aşteaptă să aplaudăm asemenea prostii. Nu cred că românii aşteaptă de la noi, de la PSD, să fim de acord şi să nu încercăm să reparăm acel CASS aberant pus pentru mame, pentru veteranii de război, pentru foştii deţinuţi politici. Eu nu cred că asta aşteaptă românii de la noi. Asta nu înseamnă că nu suntem parte a acestei coaliţii. Dar loialitatea nu înseamnă tăcere", a mai spus Grindeanu.

Stadionul din Timișoara, linia roșie pentru Grindeanu

Întrebat dacă stadionul din Timişoara poate fi o linie roşie în coaliţie, Grindeanu a răspuns: "Evident. Eu am ţinut legătura constant cu preşedintele Consiliului Judeţean. Ştiu că şi-a asumat şi partea de cofinanţare. Ştiu absolut tot. Da, e o linie roşie. Linie roşie. Ştim cu toţii ce înseamnă stadionul pentru noi şi n-am cum să trec peste aşa ceva".

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Săriţi peste micul dejun? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰