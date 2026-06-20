Oana Gheorghiu și Dragoș Pîslaru s-au înscris în PNL Sector 6 și candidează pe moțiunea lui Bolojan - surse
Oana Gheorghiu, Ilie Bolojan și Dragoș Pîslaru - Hepta/Profimedia
Oana Gheorghiu și Dragoș Pîslaru și-au depus cererile de înscriere în organizația PNL Sector 6 București, potrivit surselor Observator.
Cei doi ar urma să susțină moțiunea cu care liderul liberal Ilie Bolojan va candida la Congresul PNL programat duminică.
Ilie Bolojan și-a anunțat candidatura la Congresul Extraordinar PNL
Președintele PNL, Ilie Bolojan, a anunțat vineri că, în urma ședinței Consiliului Național, a fost convocat Congresul Extraordinar PNL pentru duminică, la ora 12:00.
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El a anunțat că va candida, la congres, la președinția partidului.
Schimbările propuse în statut ar urma să consolideze autoritatea președintelui și a Biroului Politic Național. De asemenea, ar limita pârghiile de influență ale grupării apropiate de Adrian Veștea.