Preşedintele Nicuşor Dan exclude declanşarea alegerilor anticipate, chiar dacă guvernul Mureşan va pica mâine la votul din Parlament. Mesajul vine în contextul în care premierul desemnat are doar 200 din cele 233 de voturi necesare. Într-un interviu în exclusivitate pentru Observator, Siegfried Mureşan face apel la parlamentarii din PSD să voteze mâine pentru învestirea guvernului şi sugerează că ar fi timpul ca liderul social democraţilor să fie înlocuit.

Cu câteva ore înainte de testul Parlamentului, artimetica votului nu îl ajuta pe Siegfried Mureşan, chiar dacă a reuşit să atragă şi susţinerea grupului minorităţilor şi a mai multor parlamentari neafiliaţi.

"Fiind extrem de realist, consider că aproximativ 200 de voturi sunt certe în momentul de faţă. Mai trebuie să ajungem la 233 de voturi. Voturi care pot veni fie din discuţiile cu grupurile parlamentare, fie din partea Partidului Social Democrat.", a declarat Siegfried Mureşan, premierul desemnat.

PSD a decis în unaimitate să nu voteze guvernul Mureşan. Însă premierul desemnat contează pe dizidenţii din partid.

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"Ştiu că sunt mulţi parlamentari din PSD care îl consideră pe Sorin Grindeanu un preşedinte care duce în direcţia greşită. Ei văd că Sorin Grindeanu a preluat PSD-ul de la 23% şi l-a dus la 13%. Există parlamentri în PSD şi oameni în conducerea PSD care cred că ei ar fi preşedinţi de partid sau prim-miniştri mai buni decât Sorin Grindeanu. Deci poziţia lui este extrem de fragilă.", a mai adăugat Siegfried Mureşan.

Surse Observator spun că liderii PNL pregătesc o sesizare la Curtea Constituţională, în cazul în care guvernul propus de Siegfried Mureşan va pica la votul parlamentului. În acest caz, liberalii şi-ar dori să forţeze alegeri anticipate şi ar vrea ca preşedintele Nicuşor Dan să dizolve Parlamentul. Concret, dacă şeful statului va alege să facă o altă propunere de premier, atunci liberalii ar vrea ca judecătorii Curţii Constituţionale să tranşeze criza politică. Iar în acest context, Curtea ar trebui să decidă clar dacă preşedintele Nicuşor Dan este sau nu este obligat să dizolve Parlamentul după respingerea a două propuneri de premier.

"Alegerile anticipate ar aduce trei luni de incertitudini, dar prefer trei luni de incertitudini faţă de doi ani de zile în care să nu se întâmple nimic în România şi să stagnăm.", a mai precizat Siegfried Mureşan, premierul desemnat.

Nicuşor Dan rămâne însă neclintit.

"Alegerile anticipate nu sunt o soluţie, dimpotrivă. Ar fi o continuare a instabilităţii şi a neîncrederii şi a cetăţenilor români şi a pieţelor financiare.", a declarat Nicuşor Dan, preşedintele României.

Surse Observator spun ca preşedintele este dispus să facă oricâte desemnări este nevoie până la instalarea unui guvern. Pentru funcţia de premier sunt vizaţi fie un tehnocrat, fie Sorin Grindeanu. Preşedintele PSD a anunţat public că este dispus să-şi asume guvernarea, dacă guvernul Mureşan pică.

"Am văzut ultimul interviu al domnului Grindeanu când a spus în două-trei minute de cinci ori că e pregătit să asume guvernarea. Când spui de cinci ori acelaşi lucru, îmi dă această impresie că nu e pregătit şi că nu-şi doresc acest lucru. Asta, în limbaj de poker, se numeşte cacialma.", a spus Dragoş Pîslaru, ministru propus fonduri europene.

După cinci luni de război politic, de la BNR vine un avertisment dur.

"Prelungirea crizei politice tinde să devină tot mai problematică. Revenirea la normalitate, în planul guvernării, este esenţială pentru încrederea economică.", a spus Cosmin Marinescu, viceguvernator BNR.

"Credibilitatea se dobândeşte greu şi se pierde uşor. Iar pierderea credibilităţii poate avea consecinţe mult mai severe decât deteriorarea unui anumit indicator macroeconomic.", a explicat Mugur Isărescu, guvernatorul BNR.

Până la votul de mâine, au continuat audierile miniştrilor propuşi în comisiile parlamentare. Raluca Turcan, Oana Gheorghiu şi Andrea Chiş au primit aviz negativ.