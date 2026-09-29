Facturile ne înghit tot mai mult din buget, 950 de lei pe lună, în medie. Din ce în ce mai multe familii constată că veniturile nu mai acoperă cheltuielile. 1 din 5 nu reușește să le acopere din salariu.

Aproape 20% din veniturile unei familii se duc pe facturi, iar procentul va creşte la iarnă.

"Cred că dau în jur de 5-600 de lei. Încerc să mă limitez, pentru că viaţa a devenit din ce în ce mai grea. Mai vine şi iarna şi facturile vor fi şi mai mari. Nu ştiu unde vom ajunge în ritmul ăsta", spune o persoană.

Pe lângă facturi au crescut şi cheltuielile cu mâncarea, transportul şi educaţia.

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"Am avut o creștere a veniturilor destul de firavă, 3,2%, în timp ce cheltuielile au crescut mai rapid, 4,5%. Asta a însemnat că oamenii au pierdut putere de cumpărare", explică Andreea Nica, analist economic.

"Excesele din anii trecuţi ne-au dus în situaţia asta de inflaţie foarte mare, şi asta ne arde pe toţi la buzunar. Evident, cei mai rău afectaţi sunt oamenii cu venituri mici", spune Gabriel Biriş, analist financiar.

Oamenii se plâng că statul le ia tot mai mulţi bani

"Oamenii nu prea mai fac venituri din surse suplimentare, deci se bazează destul de mult pe salarii, dar și contribuțiile către stat cresc. Aproape 3.000 din 9.450 de lei au mers în contribuții cotizații taxe", menţionează Andreea Nica, analist economic.

"​Nu este nevoie de noi taxe şi impozite. Se poate diminua deficitul bugetar fără a creşte taxe şi impozite", spune Daniel Daianu, economist.

Ca să facă faţă scumpirilor, mulţi apelează la fondurile de rezervă.

Banii puși deoparte pentru urgențe sau pentru planuri de viitor ajung, tot mai des, să fie folosiți pentru nevoile de zi cu zi. Aproape 10% dintre români sunt nevoiți să apeleze la economii pentru a face față cheltuielilor curente.

În ultimul an, patru din 10 familii au rămas restante la întreţinere pentru că nu au avut bani să plătească facturile.