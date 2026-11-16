PNL și USR au anunțat luni că vor depune o moțiune împotriva lui Alexandru Rogobete. Liderii celor două grupuri parlamentare l-au criticat pe ministrul Sănătății cu privire la lipsa din farmacii a unor medicamente adresate pacienților oncologici.

Liderii PNL și USR din Camera Deputaților au anunțat că vor depune o moțiune simplă împotriva ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete. Social-democratul este implicat într-un scandal, după ce mai mulți oameni au declarat că unele medicamente destinate pacienților oncologici nu se află în stocul farmaciilor.

"Am constatat […] că domnul Rogobete a predat greaua moștenire domnului Rogobete. Și iată, astăzi se confirmă din nou faptul că primul mandat ministerial al domnului Rogobete a fost un dezastru. Nu mai reamintesc aici despre faptul că a promis foarte multe spitale, vreo 24 și nu s-au realizat aproape niciunul. Nu mai vorbim aici despre faptul că această criză a medicamentelor continuă", a declarat Gabriel Andronache, liderul Grupului PNL din Camera Deputaților.

Liderii PNL și USR susțin că reacția ministrului Sănătății a fost una nepotrivită, în situația dată. "Acesta va fi și obiectul moțiunii simple", a conchis liberalul. Liderii USR au criticat și ei reacția ministrului. Ei susțin că au date de la mai mulți pacienți, inclusiv care suferă de alte afecțiuni, care arată că mai multe tratamente lipsesc de pe rafturile farmaciilor din țară.

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"Domnul Rogobete a găsit de cuvință, în loc să rezolve această problemă, să o facă mincinoasă și să certe pacienții oncologici din țara noastră, care știți că de multe ori au fost în această situație nedreaptă, de a nu-și găsi tratamentul necesar care să le aline durerea cauzată de aceste afecțiuni cronice foarte grave de care suferă", a declarat Diana Stoica, liderul deputaților USR.

Un fost ministru USR al Sănătății spune chiar că și-a schimbat părerea despre Alexandru Rogobete, în urma declarațiilor făcute. "Nu mă bucur să mă aflu azi aici și trebuie să spun că nu am reacționat pentru multă vreme la comunicările domnului Rogobete. Asta pentru că la început am avut o mare speranță legată chiar de persoana dumnea lui", a spus Vlad Voiculescu.

Reacția lui Rogobete

În timp ce PNL și USR anunțau că vor depune o moțiune simplă împotriva ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete a transmis un mesaj pe rețelele de socializare, prin care și-a prezentat scuzele pentru pacienții oncologici.

"Nu am susținut niciodată că avem de toate și că toate problemele din sistemul de sănătate sunt rezolvate. Am vorbit deschis despre disfuncționalități, iar responsabilitatea mea este să iau măsuri pentru rezolvarea lor. În această situație, pacienții au nevoie de răspunsuri clare și de soluții concrete", a scris ministrul, în postarea sa de pe Facebook.