Comisia de buget a Senatului a avizat favorabil, luni, proiectul care le permite persoanelor ce au semnat precontracte pentru cumpărarea unei locuințe până la 31 iulie 2025 să finalizeze tranzacția până la 30 septembrie anul acesta, fără aplicarea TVA-ului majorat. Măsura este menită să îi protejeze pe cei afectați de atacul cibernetic asupra Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, potrivit Agerpres.

TVA de 9% pentru locuințe. Senatul pregătește prelungirea termenului până la 30 septembrie - Hepta

"Am iniţiat acest proiect de lege prin care am decis ca termenul pentru persoane cu antecontracte de vânzare-cumpărare, cu TVA redus de 9%, să fie prelungit. Spuneam, evident, că nu e vina oamenilor că sistemul a fost atacat şi am decis să prelungim termenul până la 30 septembrie, termen până la care aceşti cumpărători să îşi poată încheia actele atât la cartea funciară, cât şi la notariat. Au existat nişte amendamente care stabilesc dispoziţii tranzitorii, pentru că legea, aşa cum ştiţi, pe parcursul legislativ, nu poate fi adoptată până la 1 august, care era data-limită de încheiere a contractelor", a explicat liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, iniţiator al propunerii legislative.

El a precizat că toate partidele au fost de acord cu prelungirea acestui termen. "Nu este vorba de vreun impact bugetar, ci doar de o formalitate a încheierii actelor", a precizat senatorul social-democrat.

Propunerea legislativă va intra, luni după-amiază, în plenul Senatului, ca prim for legislativ sesizat. Senatul se află în sesiune extraordinară până la 31 iulie.