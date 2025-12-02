Antena Meniu Search
Preşedintele Nicuşor Dan a promulgat Legea pentru modificarea Statutului deputaţilor şi senatorilor

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat marţi, pe X (fosta Twitter), că a promulgat Legea pentru modificarea Statutului deputaţilor şi senatorilor. Legea introduce Registrul Unic al Transparenței Intereselor (RUTI).

de Redactia Observator

la 02.12.2025 , 18:39
Conform sursei citate, RUTI este o platformă menită să asigure "un dialog" echitabil între parlamentari şi reprezentanţii societăţii". 

Redactia Observator
presedinte nicusor dan ruti registrul unic al transparentei intereselor senatori deputati
