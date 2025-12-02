Preşedintele Nicuşor Dan a promulgat Legea pentru modificarea Statutului deputaţilor şi senatorilor
Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat marţi, pe X (fosta Twitter), că a promulgat Legea pentru modificarea Statutului deputaţilor şi senatorilor. Legea introduce Registrul Unic al Transparenței Intereselor (RUTI).
Conform sursei citate, RUTI este o platformă menită să asigure "un dialog" echitabil între parlamentari şi reprezentanţii societăţii".
