Preşedintele Nicuşor Dan a promulgat Legea pentru modificarea Statutului deputaţilor şi senatorilor

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat marţi, pe X (fosta Twitter), că a promulgat Legea pentru modificarea Statutului deputaţilor şi senatorilor. Legea introduce Registrul Unic al Transparenței Intereselor (RUTI).

Conform sursei citate, RUTI este o platformă menită să asigure "un dialog" echitabil între parlamentari şi reprezentanţii societăţii".

