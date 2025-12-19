În discursul său de deschidere la conferința AmericaFest a Turning Point USA, Erika Kirk, CEO al influentei organizații conservatoare, l-a susținut pe vicepreședintele JD Vance pentru președinție în 2028.

Erika Kirk: "Vom face ca JD Vance să fie ales al 48-lea preşedinte în cel mai răsunător mod posibil" - Profimedia

Mesajul acesteia a fost primit cu aplauze puternice de către oamenii din sală.

Vance nu a indicat public dacă intenționează să candideze la președinție, dar se așteaptă să ia o decizie după alegerile "midterms" (alegerile de la jumătatea mandatului, n.r.) din 2026.

Totuși, o susținere timpurie din partea acestui grup conservator puternic, care a contribuit la galvanizarea tinerilor alegători în 2024, pentru candidatura Trump-Vance, subliniază statura sa tot mai mare în cadrul mișcării și ar avea o influență semnificativă într-un viitor efort prezidențial republican.

Vicepreședintele JD Vance urmează să se adreseze duminică în cadrul conferinței anuale la care participă mii de conservatori.

Conferința anuală Turning Point USA are loc la Phoenix.

La o săptămână după ce soțul ei, Charlie Kirk, a fost asasinat în timpul unui eveniment universitar din Utah, Erika Kirk a fost numită CEO al organizației conservatoare Turning Point USA.

Decizia a fost luată în unanimitate de consiliul de administrație, care a amintit că fondatorul grupului își exprimase dorința ca soția lui să-i continue munca.

Erika Kirk a promis public, la scurt timp după moartea soțului, că va transforma Turning Point USA "în cel mai mare lucru pe care l-a văzut vreodată această națiune".

Charlie Kirk, care a fondat Turning Point USA în 2012, a devenit una dintre cele mai cunoscute voci ale conservatorilor americani, mobilizând tinerii alegători republicani și construind o rețea de capitole pe campusuri universitare din toată țara.

El a fost împușcat mortal în timpul unei sesiuni de întrebări și răspunsuri, lovit de un singur glonț.

Redactia Observator

