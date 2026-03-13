Primarul Ciprian Ciucu anunţă actualizarea preţurilor pentru locuinţele "convenabile"

Primarul general al Bucureștiului, Ciprian Ciucu, a anunțat că a fost aprobat proiectul privind actualizarea chiriilor pentru locuințele "convenabile", nivelul acestora nefiind modificat de aproximativ două decenii.

de Redactia Observator

la 13.03.2026 , 17:46
"A fost aprobat proiectul privind actualizarea chiriilor pentru locuințele 'convenabile', după ce nu a mai fost actualizat de cca. 20 de ani. Am propus un amendament pentru ca persoanele care îndeplinesc criteriile de protecție socială să fie protejate", se arată în mesajul publicat pe Facebook de primarul general al Capitalei.

Fenomenul locuințelor "convenabile" a fost adus în atenția publică de PMB la mijlocul lunii februarie. Potrivit instituției, peste 4.050 de locuințe din București ale căror contracte de chirie nu au mai fost modificate de peste 20 de ani. Primăria a oferit un exemplu de astfel de locuință: "Apartament cu două camere de 56 mp închiriat cu 171 de lei, trei camere ultracentral, 110 mp, cu 229 lei pe lună".

"Am făcut nițică dreptate sutelor de mii de bucureșteni care în ultimii 20 de ani și-au luat case prin credite imobiliare la care au plătit și încă plătesc pe 20 sau 30 de ani", mai transmite Ciucu.

Edilul a anunțat că a dispus ca Poliția Locală a Municipiului București și Corpul de Control să verifice toate locuințele în cauză, punctând: "Am informații că unele au fost transformate ilegal în Airbnb-uri și unele spații luate de ong-uri fake (respect ONG-urile serioase, nu e cazul lor), făcute terase/restaurante".

De asemenea, Ciucu l-a credit pe Stelian Bujduveanu pentru realizarea, în cea mai mare parte a proiectului. Bujduveanu este actual viceprimar și a asigurat interimatul la conducerea PMB de la alegerea lui Nicușor Dan în funcția de președinte, până la alegerea lui Ciprian Ciucu.

Conform primarului general al Capitalei, chiriile pentru locuinţele de la Administraţia Fondului Imobiliar nu au mai fost actualizate din anul 2007. "Anul trecut, AFI/PMB a încasat din chirii cca. 50 de milioane de lei. În urma acestor actualizări, estimăm că AFI va încasa cca. 500 milioane de lei. Nu este deloc puţin! Voi promova acest proiect pe ordinea de zi", a transmis Ciucu într-o postare pe Facebook, în luna februarie.

