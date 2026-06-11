Eugen Tomac transmite un mesaj dur liberalilor, după decizia PNL de a nu susține învestirea guvernului său. Premierul demis spune că respectă opțiunea de a merge în opoziție, dar acuză liberalii de demagogie și afirmă că nu are nevoie de "lecții de la nimeni", susținând că va merge mai departe "foarte optimist".

Eugen Tomac, mesaj pentru liberali: "Mergeţi în opoziţie, foarte bine. Dar renunţaţi la demagogie" - Sursa: Captură foto

"Am înţeles mesajul PNL şi îl respect. Aţi hotărât să mergeţi în opoziţie, foarte bine! Dar renunţaţi la demagogie, pentru că, dacă mă uit la algoritmul politic din Parlament, ştim cu toţii că inclusiv Guvernul demis a fost votat de PSD", este mesajul transmis de premierul desemnat pe Facebook, către liberali.

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"Nu avem nevoie de lecţii de la nimeni. Eu sunt decis să merg mai departe şi sunt chiar foarte optimist. Iar cei care ţin cu România sunt aşteptaţi alături de mine", mai spune Tomac.

PNL nu susţine învestirea Guvernului Tomac, a anunţat joi liderul partidului, premierul interimar Ilie Bolojan, după şedinţa conducerii partidului.

El a precizat că parlamentarii liberali nu vor fi prezenţi la dezbateri sau vor fi prezenţi în sală, dar nu vor vota.

Liderul liberal a arătat că un guvern fără susţinere politică nu poate spera decât la supravieţuire şi că această propunere este o formulă de paravan pentru a scuti PSD de răspunderea pe care o are, pentru situaţia în care am ajuns.