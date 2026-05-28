Ciprian Ciucu anunță un nou pas făcut de Bucureşti pentru a găzdui finala UEFA Europa League 2028

Primarul Capitalei Ciprian Ciucu a anunțat, joi, că a semnat "dosarul de candidatură pentru ca Bucureștiul să găzduiască în 2028 finala UEFA Europa League." Federaţia Română de Fotbal a anunţat, la începutul lunii februarie, că Bucureştiul îşi propune să organizeze evenimentul pe Arena Naţională.

Conform anunțului făcut de edil, au fost alocate resurse financiare pentru "reparaţiile necesare".

"Am alocat buget pentru reparațiile necesare. Astfel, în curând lansăm procedura pentru realizarea Proiectului Tehnic, în vederea realizării lucrărilor rezultate în urma expertizei tehnice, pe care deja o avem", a anunțat Ciucu.

Primarul mai spune că "vom înlocui videocubul în cursul anului viitor, în pauza competițională, pentru a nu afecta calendarul meciurilor. De asemenea, vom avea și lucrări suplimentare pentru accesibilizarea parcării supraterane de 1.200 de locuri. În acest moment nu se poate utiliza corespunzător, având în vedere că fluxul de spectatori se suprapune cu accesul auto", anunță primarul.

Federația Română de Fotbal a depus, la începutul lunii februarie, prima parte a dosarului de candidatură pentru organizarea finalei UEFA Europa League din anul 2028 sau 2029 pe stadionul Arena Națională din București.

Proiectul este susținut de partenerii instituționali ai FRF, Primăria Municipiului București și Guvernul României, care "și-au asumat un rol activ în realizarea acestei candidaturi", conform comunicatului oficial FRF.

"Colaborarea strânsă dintre cele trei entități la precedentele evenimente fotbalistice majore găzduite de Capitală reprezintă o garanție solidă a capacității de a livra o experiență memorabilă pentru toți participanții la un eveniment de asemenea anvergură pe Arena Națională", anunţa FRF într-un comunicat.

"Finala UEFA Europa League reprezintă un eveniment sportiv de importanță majoră la nivel european, iar această candidatură subliniază determinarea FRF de a contribui activ la promovarea fotbalului de cel mai înalt nivel, atât în România, cât și pe scena internațională. UEFA va analiza dosarele depuse și va anunța orașele gazdă pentru 2028 și 2029 în luna iunie", conform documentului FRF.

Pentru următorii doi ani, orașele gazdă ale finalei UEFA Europa League sunt deja stabilite: Istanbul va găzdui finala din 2026, iar Frankfurt pe cea din 2027.

