Nicușor Dan se întoarce la partide: Preşedintele are 3 planuri de rezervă dacă Tomac pică la vot

Președintele Nicușor Dan analizează trei variante de rezervă dacă premierul desemnat Eugen Tomac nu obține susținerea partidelor în Parlament, au declarat surse politice pentru Observator.

Preşedintele Nicuşor Dan la summitul B9 de la Bucureşti, 13 mai 2026 - Profimedia

Prima variantă, spun surse politice, este un nou premier tehnocrat, în persoana lui Radu Burnete, și o nouă tentativă de a reface fosta coaliție PSD-PNL-USR-UDMR. O misiune aproape imposibilă în condițiile în care mai mulți liberali au exclus acest scenariu.

Un al doilea plan este cel al unui Guvern minoritar PNL-USR-UDMR. Potrivit surselor Observator, este posibil ca liberalii să meargă cu această propunere la a doua rundă de consultări.

A treia variantă este ca şeful statului să dea mandat liderului social-democrat Sorin Grindeanu sau să propună premier un alt nume din PSD, tot pentru un guvern minoritar.

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Misiunea lui Eugen Tomac pare tot mai complicată, dacă nu chiar imposibilă. Premierul desemnat nu va trimite nici azi către partide lista miniștrilor și programul de guvernare, au transmis surse politice.

Mai mult, unii dintre miniștrii propuși au început să facă un pas în spate. Profesorul Adrian Papahagi a transmis public că nu mai vrea la Ministerul Culturii, spunând că a acceptat din principiu, însă, în actualul context politic, nu este dispus să fie parte într-un conflict politic şi instituţional care îl depăşeşte şi pe care nu şi-l doreşte.

Amintim că PNL a decis azi, în cadrul ședinței Biroului Politic Național, să nu susțină guvernul lui Eugen Tomac în Parlament. Ilie Bolojan a transmis că ar fi doar "o formulă de paravan pentru a scuti PSD de răspunderea pe care o are pentru situația în care am ajuns".

Imediat, în replică, social-democrații l-au acuzat pe premierul demis Ilie Bolojan că "blochează toată România pentru că a pierdut puterea".

Potrivit surselor Observator, o decizie similară, de a nu vota guvernul Tomac, ar urma să fie luată formal mâine seară de USR şi UDMR.

În acest context, liderii PSD analizează ca nici ei să nu voteze guvernul dacă toate cele trei partide, PNL, USR şi UDMR, decid oficial că nu-l susţin pe Eugen Tomac.