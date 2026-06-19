Probleme grave de securitate în Portul Constanța. Ministrul interimar al Transporturilor cere măsuri urgente

Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, atrage atenția asupra unor probleme grave de securitate în Portul Constanța și cere măsuri urgente. Acesta a solicitat conducerii portului un plan care să fie prezentat în 15 zile și implementat în cel mult trei luni, cel puțin pentru punctele critice de la intrarea dinspre mare. Miruță susține că sistemul de monitorizare este deficitar și vrea ca instituții precum SRI și Ministerul Apărării să aibă acces oficial la datele de supraveghere.

„La Portul Constanța, situația de securitate este, din punctul meu de vedere, gravă. Am dat o dispoziție Consiliului de Administrație și conducerii portului ca în 15 zile să vină cu un plan care să fie implementat de urgență, în trei luni, măcar pentru cele trei puncte critice care sunt la intrarea dinspre mare în port. Sper totuși, având în vedere importanța atât de mare a acestui port, să reușească și să înțeleagă toate instituțiile responsabile că nu este de joacă și că acest plan ar trebui implementat într-o formă parțială cât mai repede cu putință”, a declarat vineri Radu Miruță.

Portul Constanța, poartă de plecare spre București

El spune că Portul Constanța este poarta de plecare, de unde pornesc camioane spre București și apoi spre diverse puncte din țară. Ministrul susține că a verificat personal care este situația în ceea ce privește greutatea maximă admisă.

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„Pe A2 am avut curiozitatea să verific măcar la greutate cum stau lucrurile și într-o lună au fost 15.000 de treceri peste limita legală doar pe un sens. Și atunci am cerut să existe un protocol între CNAIR, ISCTR și ANAF, astfel încât toate aceste instituții să aibă acces la sistemul electronic care măsoară în timp real depășirea greutății”, a spus ministrul.

Radu Miruță a declarat că sistemul de monitorizare din Portul Constanța „este deficitar” și a cerut măsuri în trei luni.

„La acest sistem care va fi implementat de urgență să existe acces nu doar din partea celor de la Portul Constanța, ci și acces oficial celor de la Serviciul Român de Informații și de la Ministerul Apărării. Când se uită mai mulți ochi într-un sistem, unde unii ar vrea să nu existe niște informații, principial scad șansele ca cei care vor să închidă ochii să o și facă”, a mai declarat Radu Miruță.