Miruţă cere introducerea legii împotriva dezinformării pe ordinea de zi, după atacul asupra ambulanţei

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă, îi solicită preşedintelui Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, să pună pe ordinea de zi, pentru a fi dezbătut şi adoptat rapid, proiectul legislativ pe care l-a depus, în martie 2025, pentru a limita răspândirea conţinutului manipulator şi ilegal pe reţelele sociale.

Miruţă cere introducerea legii împotriva dezinformării pe ordinea de zi a Camerei Deputaţilor - Arhivă

Demersul lui Miruţă vine în contextul incidentului deosebit de grav petrecut într-o comună din judeţul Cluj, unde o ambulanţă a fost atacată cu topoare în urma unui clip postat pe TikTok.

"Legea împotriva dezinformării trebuie adoptată! Am depus-o în Parlament în 2025. A trecut tacit de Senat şi este blocată la Camera Deputaţilor. E prea mult. Astăzi, o ambulanţă aflată în misiune de salvare a fost atacată pentru că oamenii au crezut un video pe TikTok, în care li se spunea că este 'ambulanţa neagră' care fură copii. Aici nu mai vorbim doar despre o ştire falsă pe Internet. Vorbim despre o minciună care a ieşit din telefon şi a ajuns în stradă, transformându-se în violenţă împotriva unor oameni aflaţi într-o misiune de salvare. Pe Internet nu putem lupta împotriva fiecărei minciuni prin sesizări individuale. Internetul este infinit mai vast decât orice registru în care se trece cu pixul câte o sesizare la ANCOM sau CNA. Soluţia împotriva algoritmilor care propagă astfel de dezinformări este tot cu algoritmi. Tehnic, soluţia există. Trebuie doar transpusă în legislaţie, fără să atingem libertatea de exprimare. Domnule Grindeanu, nu pentru că este legea mea, ci pentru sănătatea acestei ţări: vă rog să puneţi pe ordinea de zi a Camerei Deputaţilor proiectul de lege şi să îl adoptăm", a transmis Miruţă într-un mesaj postat duminică pe Facebook.

Un echipaj al Serviciului de Ambulanţă Judeţean Cluj a fost atacat cu bâte, topoare şi pietre în timp ce intervenea pentru acordarea de îngrijiri medicale unui pacient din comuna Recea-Cristur, şoferul autospecialei fiind rănit grav.

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Incidentul a avut loc după ce pe reţeaua TikTok s-a viralizat un videoclip cu o informaţie falsă potrivit căreia există o "ambulanţă care fură copii".