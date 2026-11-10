A murit Marius Harosa, avocat şi profesor în Cluj, la 52 de ani. "A plecat să lumineze ultima instanţă"

Moartea avocatului şi conferenţiarului universitar Marius Harosa, a lăsat baroul Cluj în doliu, după ce s-a stins la vârsta de 52 de ani. Acesta avea o carieră de aproximativ trei decenii în avocatură şi în mediul universtar.

Marius Harosa a absolvit în 1997 Facultatea de Drept a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, ca șef de promoție. În același an, a urmat studii aprofundate în Drept Internațional Privat la Academia de Drept Internațional de la Haga, în Olanda.

Aproape 30 de ani de experienţă în avocatură și în mediul universitar

În 2008 a obținut titlul de doctor în drept civil la UBB, cu stagii de documentare și cercetare la universități prestigioase din Viena și Roma, precum și la Biblioteca Apostolică Vaticană. În 2012 și-a încheiat studiile postdoctorale în cadrul Academiei Române, alături de instituții academice din Paris, între care Collège de France și École des Hautes Études en Sciences Sociales.

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Marius Harosa a fost avocat în Baroul Cluj din 1997 și cadru didactic universitar în cadrul Facultății de Drept a UBB. A predat discipline precum Drept civil, Drept canonic și Teoria generală a obligațiilor.

De-a lungul carierei, a fost arbitru la Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României, formator al Institutului Național de Pregătire și Perfecționare a Avocaților și membru al Consiliului Baroului Cluj, potrivit Cluj24.

Activitatea sa academică a fost una consistentă. A semnat, în calitate de autor sau coautor, șapte cursuri, tratate și monografii, precum și peste 90 de articole de specialitate și studii în domeniul dreptului civil, dreptului canonic și dreptului internațional privat.

Printre distincţiile obţinute, Premiul Academiei Române

Printre distincțiile importante obținute se numără Premiul Uniunii Juriștilor din România, în 2011, și Premiul Academiei Române "Andrei Rădulescu", în 2013, pentru lucrarea "Bunurile temporale ale Bisericii. Regimul juridic al bunurilor aparținând cultelor religioase".

Moartea sa lasă un gol în comunitatea juridică și universitară clujeană.

"Baroul Cluj este, începând de azi, mai sărac…Colegul nostru, conf. univ dr. av. Marius Liviu Harosa a plecat să lumineze cu zâmbetul lui cald și cu sufletul său curat, ultima Instanță- cea a Marelui Judecător, în care a crezut până în ultima clipă a vieții", a transmis Baroul Cluj.