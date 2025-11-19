PSD a decis în BPN că nu va susține tăieri de salarii, ci doar tăieri de cheltuieli: A fost vot unanim

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri, după şedinţa conducerii partidului, că PSD nu susţine tăierea şi reducerea salariilor în sectorul bugetar, votul fiind unanim în forul statutar. El a mai spus că discuţiile pe administraţia centrală nu au fost închise, în coaliţie.

Anunțul PSD vine după ce premierul Ilie Bolojan a transmis că toate ministerele să aibă în vedere anul viitor o reducere a bugetului de salarii cu până la 10%."Discuţiile pe administraţia centrală nu au fost închise, ca să clarificăm, în coaliţie. Noi azi am făcut, aşa cum am spus, un Birou Permanent Naţional şi am cerut părerea colegilor mei, legat de acest subiect. Am cerut un vot, votul a fost unanim, PSD-ul nu susţine tăierea şi reducerea salariilor în sectorul bugetar. Pe scurt, despre asta este vorba, votul a fost unanim. A, că vom discuta de comasări de instituţii, de deconcentrate, de lucruri care ţin de o eficientizare a aparatului central, da, asta susţinem", a anunţat preşedintele PSD, după şedinţa conducerii partidului.

Grindeanu a arătat că principalul punct discutat în şedinţa conducerii PSD a fost cel legat de ceea ce înseamnă angajarea răspunderii Guvernului pe pachetul 3, care ar trebui să conţină administraţie publică locală, administraţie centrală şi măsurile de relansare economică.

"Colegii mei care s-au ocupat inclusiv de pachetul măsurilor de relansare au avut inclusiv azi dimineaţă o discuţie la Ministerul Finanţelor cu reprezentanţi ai ministerului, prezentând tot acest pachet. Înţeleg că discuţiile au fost cât se poate de bune, că tot ceea ce iniţial se credea să aibă un impact de miliarde pe bugetul de stat e fals. Nu există aceste lucruri, toate aceste lucruri sunt false. Eu cred că colegii mei au fost argumentaţi, înţeleg că măsurile noastre sunt cât se poate de bune", a subliniat Grindeanu.

Potrivit lui Sorin Grindeanu, salariul mediu care exprimă puterea de cumpărare a populaţiei a scăzut cu 5,3% faţă de septembrie 2025, iar în trimestrul 3 economia României a scăzut cu 0,2% faţă de trimestrul 2, adică suntem în risc de recesiune tehnică.

"Sunt şi date care ţin de cifra de afaceri din comerţul cu amănuntul, date care, tot aşa, sunt într-o zonă negativă. Cifra de afaceri din serviciile Horeca, de asemenea, e o reducere aici undeva de aproape 8%, faţă de august-septembrie 2024. Producţia industrială a scăzut cu 1% în primele 9 luni faţă de aceeaşi perioadă similară din 2024. Şi inflaţia, aşa cum bine ştiţi, e aproape de 10%. Deci este evident că avem nevoie de aceste măsuri de relansare economică, care, ce să vezi, sunt şi parte din strategia fiscal-bugetară", a arătat Grindeanu.

