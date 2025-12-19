Grindeanu, despre votul împotriva Ministrului Buzoianu: Nu o să ne încurce un protocol

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat vineri că Partidul Social-Democrat ar vota din nou o moțiune împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, afirmând că aceasta și-a dovedit incompetența și că, în opinia sa, nu mai poate continua în funcție, informează News.ro.

Declarațiile au fost făcute la Buzău, unde Grindeanu a comentat inclusiv poziția premierului Ilie Bolojan, care le-ar fi transmis liberalilor, în ședința Biroului Politic Național, că va cere în ianuarie renegocierea protocolului de coaliție și sancțiuni în cazul încălcării acestuia.

"Nu ştiu ce are în cap, când spune aceste lucruri, dar poate facem pârghii mai bune ca atunci când avem un ministru care face un management prost, cum e cel de la Mediu, să poată fi schimbat, chiar dacă se opune partidul din care provine. Fiindcă, în acest moment, suntem în această situaţie. Avem un ministru al Mediului care şi-a dovedit incompetenţa, care a avut un vot în Senat pe o moţiune, care, eu cred că nu mai poate continua. Nu avem pârghii în protocol prin care să reglăm aceste lucruri, ceea ce nu e în regulă. Şi, eu cred că e cazul să lăsăm la o parte orgolii politice, să propunem oameni care să ocupe funcţii în guvern care ştiu ce au de făcut, şi nu să se specializeze la locul de muncă, şi să înveţe să fie ministru după ce au depus jurământul, aşa cum e la Mediu, şi, după aceea, lucrurile, sigur, vor merge mai bine", a declarat Sorin Grindeanu.

"Mai spun o dată, dacă ar fi să votăm în fiecare săptămână, în fiecare zi, o moţiune, aşa cum s-a votat în Senat, împotriva doamnei Buzoianu, o să o facem. Pentru că nu o să ne încurce o hârtie, atâta timp cât, în partea cealaltă, am avut peste 100.000 de oameni fără apă. Iar, incompetenţa unui ministru nu stă într-un protocol de acest tip. Nu o să pun în balanţă niciodată aceste lucruri, în acest mod", a mai menţionat Grindeanu.

În final, președintele PSD a confirmat că moțiunea simplă pe Mediu va fi un element important în analiza pe care partidul o va face la finalul lunii ianuarie, atunci când va decide dacă rămâne sau nu la guvernare.

