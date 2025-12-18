Un milion de români plătiți cu salariul minim vor avea, din iulie, cu 100 de lei în plus. Decizia a fost luată aseară de Coaliția de guvernare. A existat un acord între partide, așa cum a cerut PSD, dar cu un compromis făcut de social-democrați în favoarea liberalilor.

Mai precis, premierul Ilie Bolojan a acceptat majorarea salariului minim cu o condiție: ca taxa contestată de firme, impozitul minim pe cifra de afaceri, să fie eliminată treptat. Mediul de afaceri şi sindicatele au reacţionat deja la aceste decizii.

S-a decis ca salariul minim să crească din luna iulie și nu din ianuarie, așa cum știam până acum. Practic, pe brut, creșterea înseamnă 275 de lei. În mână angajatul va primi puțin peste 100 de lei.

De asemenea, știm că va fi redus treptat acel impozit pe cifra de afaceri mult contestat de companii. Practic, cei din patronate spun că eliminarea acestei taxe ar însemna până la 1 miliard și jumătate de lei, bani care ar putea fi folosiți pentru investiții.

Greta Neagu: Discutăm însă mai multe despre efectele acestor măsuri cu Dumitru Costin, președintele Blocului Național Sindical. Bună ziua!

Dumitru Costin: Bună ziua!

Greta Neagu: Întrebarea tuturor este, de fapt: de ce salariul minim nu crește de la 1 ianuarie?

Dumitru Costin: Decizia de aseară a arătat că nu avem un guvern de coaliție, ci avem niște stăpâni. Stăpâni ai României care decid oricând vor ei asupra unor decizii clare, puse la punct, reglementate. Am văzut, în ultima perioadă de timp, tot felul de nebunii. Lideri politici clamând nevoia înghețării salariului minim. Formatori de opinie, mari specialiști în economie, care au avut impresia că noi, împreună cu patronatele și cu guvernul, suntem într-o negociere la tarabă. Pentru toată lumea, să le intre bine în cap situația este așa: Mecanismul salariului minim și modul în care el crește sunt reglementate de o lege în vigoare, votată anul trecut în Parlamentul României, ultima oară. Salariul minim se aplică de la 1 ianuarie al anului viitor, nu de la 1 iulie. Doi la mână: Nivelul se stabilește, se activează pe baza aplicării unui mecanism de stabilire și actualizare într-o plajă de 47–52% din media brută, pe baza unor indicatori: productivitate, locuri de muncă, sărăcie, mulți... În baza acestei legi a fost emisă Hotărârea de Guvern 35, care a stabilit formula, pachetul de indicatori și analiza de impact, inclusiv pe mediul de afaceri. Abia după aia intrăm noi, cu mediul de afaceri și cu guvernul, la consultări. Decizia finală este a guvernului. Valoarea minimă determinată pentru anul acesta, care corespunde lui 47%, este 4.325 și este rezultatul unor analize macro, pe baza cifrelor venite de la Comisia de Prognoză. Asta e valoarea minimă. Rolul nostru de negociere era de la 4.325 până încoace, la 52%, care înseamnă 4.500. Și acum, ca să înțelegeți care e impactul deciziei de aseară, iată cum arăta în noiembrie distribuția salariilor în economia României: salarii pentru cetățenii angajați cu normă întreagă.

Dumitru Costin: Între 4.050 și 4.350 - 1,8 milioane de salariați. Între 4.350 și 4.581 - încă 215.000. La pragul ăsta de 4.582, un median: 211.566. Decizia pe care au luat-o aseară, de a crește salariul minim, va impacta în primul rând un număr semnificativ de indivizi aflați în acest interval, undeva la valoarea de 4.325. Din acel moment, pentru că mențin deducerea fiscală, pe care noi am propus să o eliminăm săptămâna trecută, noi, cei din BNS - și am spus: hai să o eliminăm gradual... Din acel moment, această decizie, care va urca cifra celor plătiți pe salariu minim de la 1 milion la aproape 1,6 milioane, va afecta în mod direct veniturile salariale nete ale indivizilor care au contracte individuale de muncă încheiate între 4.326 cu 1 leu mai mult decât valoarea asta, de la 1 iulie, până în 4.525. Din cauza acestei deduceri, oamenii ăștia vor câștiga un venit net mai mic decât cei plătiți pe salariul minim.

Dumitru Costin: Consecința este că decizia de amânare, pe lângă faptul că e o încălcare brutală a legii, este o sfidare a unui mecanism clar, transparent. Repet: nu e o negociere de doi bani jumate făcută de unii pe colțul mesei. Amână și pune salariații - aproape 2 milioane dintre ei - sub o presiune formidabilă, pentru că deja anul acesta au pierdut, din cauza inflației, tot ce au câștigat din creșterea salariului minim. În al doilea rând, vor trebui să facă față unui al doilea val de scumpiri din anul viitor - valul de creștere a taxelor și impozitelor care vor intra în vigoare de la 2026.

Greta Neagu: Spuneți-ne exact: în 2026, practic, la ce vă așteptați? La ce să se aștepte oamenii aceștia?

Dumitru Costin: Oamenii trebuie să se aștepte clar - și ăsta e un mesaj pentru oamenii politici, înainte de toate - se vor aștepta la sărăcie în muncă. Mergi la muncă, îți faci treaba, și 2 milioane de oameni vor continua să fie, cel puțin 2 milioane dintre ei, în sărăcie, pentru că nici cei care se află peste acest prag, la 4.580 de lei... Și gândiți-vă că această decizie ticăloasă, de amânare a creșterii salariului la 1 iulie, va pune presiune pe 1 ianuarie 2027. Pentru că vor veni aceiași stăpâni politici ai României care vă vor spune: "Păi tocmai v-am crescut salariul."

Greta Neagu: Mulțumim foarte mult, Dumitru Costin, președintele Blocului Național Sindical.

