PSD anunţă că decide duminică dacă susține Guvernul Veștea, în aceeași zi cu Congresul PNL

PSD a convocat Consiliul Politic Național în aceeași zi în care PNL are congres extraordinar, duminică. Liderul partidului, Sorin Grindeanu, a transmis că PSD va decide atunci dacă susține sau nu Guvernul Veștea în Parlament.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat azi că social-democraţii vor stabili în cadrul Consiliului Politic Naţional de duminică dacă vor face parte din Guvernul propus de Adrian Veştea. Tot duminică are loc şi Congresul Extraordinar al PNL de la ora 12:00, la Romexpo.

"Am tot respectul pentru Adrian Veştea. Este un om pe care îl cunosc de câţiva ani, este un om care a câştigat de câteva ori uninominal alegeri: la Consiliul Judeţean Braşov, a fost şi primar. E un om care în acest moment este desemnat premier al României. Nu avem nimic împotriva persoanei Adrian Veştea, dar l-am informat că decizia PSD de a intra sau nu se va mai lăsa aşteptată, pentru că în zilele următoare noi trebuie să convocăm forurile statutare ale partidului. Trebuie să discutăm foarte mult despre programul de guvernare. Azi i-am informat pe colegii mei că, în principiu, mi-aş dori duminică după-amiază să închidem toate aceste dezbateri interne, să avem un Consiliu Politic Naţional şi să luăm decizia dacă intrăm sau nu în Guvernul condus de Adrian Veştea", a declarat Grindeanu, la finalul unei întâlniri a grupurilor parlamentare PSD.