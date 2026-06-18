Observator » Ştiri politice » PSD anunţă că decide duminică dacă susține Guvernul Veștea, în aceeași zi cu Congresul PNL

PSD anunţă că decide duminică dacă susține Guvernul Veștea, în aceeași zi cu Congresul PNL

PSD anunţă că decide duminică dacă susține Guvernul Veștea, în aceeași zi cu congresul extraordinar al PNL Sorin Grindeanu, la Parlament, 18 iunie 2026 - Observator
Google News ObservatorNewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește ObservatorNews pe DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover
Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 18.06.2026, 12:50 | Modificat la 18.06.2026, 13:11

PSD a convocat Consiliul Politic Național în aceeași zi în care PNL are congres extraordinar, duminică. Liderul partidului, Sorin Grindeanu, a transmis că PSD va decide atunci dacă susține sau nu Guvernul Veștea în Parlament.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat azi că social-democraţii vor stabili în cadrul Consiliului Politic Naţional de duminică dacă vor face parte din Guvernul propus de Adrian Veştea. Tot duminică are loc şi Congresul Extraordinar al PNL de la ora 12:00, la Romexpo.

"Am tot respectul pentru Adrian Veştea. Este un om pe care îl cunosc de câţiva ani, este un om care a câştigat de câteva ori uninominal alegeri: la Consiliul Judeţean Braşov, a fost şi primar. E un om care în acest moment este desemnat premier al României. Nu avem nimic împotriva persoanei Adrian Veştea, dar l-am informat că decizia PSD de a intra sau nu se va mai lăsa aşteptată, pentru că în zilele următoare noi trebuie să convocăm forurile statutare ale partidului. Trebuie să discutăm foarte mult despre programul de guvernare. Azi i-am informat pe colegii mei că, în principiu, mi-aş dori duminică după-amiază să închidem toate aceste dezbateri interne, să avem un Consiliu Politic Naţional şi să luăm decizia dacă intrăm sau nu în Guvernul condus de Adrian Veştea", a declarat Grindeanu, la finalul unei întâlniri a grupurilor parlamentare PSD. 

Redactia Observator
Redactia Observator
Like
psd adrian vestea sorin grindeanu pnl
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.