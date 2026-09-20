Minimalism sau maximalism, simplitate sau opulenţă. Este întrebarea pe care şi-o pun toţi cei care au de gând să îşi derecoreze casele în 2026. Dar specialiştii spun că nu trebuie să alegem. Este anul contrastelor - un joc între simplu şi complex, o combinaţie de culori, printuri şi figuri care creează o poveste.

Câteva sute de lei și casa noastră poate arăta cu totul altfel. Și am găsit tot felul de decorațiuni pe care ni le recomandă specialiștii, la prețuri destul de bune.

De exemplu, ne putem cumpăra o astfel de vază, cu un print diferit, care costă 135 de lei și o putem așeza pe o masă absolut simplă.

Și poate părea că am făcut o investiție mult mai mare. Iar cu 500 de lei putem avea o astfel de masă de cafea, cu o formă foarte interesantă, și o vază care scoate sufrageria din anonimat.

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Corpurile de iluminat sunt și ele la alt nivel în acest an. Avem tot felul de elemente animaliere, elemente naturale, culori vii și forme pe care poate nu le-am mai văzut până acum. Și ele sunt la prețuri destul de bune și sunt o investiție care merită.

La fel și oglinzile, care vin în diferite forme și nu mai sunt neapărat doar un element de utilitate, ci le transformăm în decorațiune în acest an.

Avem și variante diferite de canapele și de accesorii pentru canapea, de care am putea ține cont dacă vrem să facem o renovare mai mare.

Întotdeauna, o canapea cu o culoare diferită ar putea impresiona pe oaspeții noștri.