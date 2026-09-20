Viteza la volan face noi victime! Doi tineri de 18 şi 19 ani au murit, iar un alt adolescent de doar 15 ani a ajuns la spital după un accident teribil pe o şosea din Prahova. Erau cu toţii într-o maşină, când, într-o curbă, şoferul a pierdut controlul autoturismului şi s-au izbit de un copac de pe marginea drumului.

O curbă periculoasă pe un drum asfaltat în pădure, pe care noaptea nu o vezi cum trebuie dacă circuli cu viteză și mai ales dacă nu ai experiență la volan.

Tânărul de 18 ani care conducea mașina a pierdut controlul volanului, a ieșit de pe șosea și s-a izbit violent de acest copac aflat pe partea dreaptă a sensului de mers. Impactul a fost devastator. Șoferul și prietenul său de 19 ani au rămas încarcerați.

Pasagerul din dreapta a murit la locul accidentului. Tânărul de la volan a fost scos din mașină cu semne vitale, dar era inconștient. A fost intubat și transportat la Spitalul Județean din Ploiești, unde, în ciuda eforturilor medicilor, a murit.

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Șoferul își luase permisul cu doar câteva zile înainte

Șoferul obținuse permisul de conducere în urmă cu doar câteva zile, ne-au povestit localnicii. În mașină se mai afla un adolescent de 15 ani, pe bancheta din spate. Toți trei erau prieteni.

Băiatul de 15 ani nu a rămas încarcerat. A suferit câteva traumatisme la nivelul membrelor. A primit îngrijiri aici, apoi a fost transportat la spital.

A avut un noroc incredibil. Surse din spitalul din Ploiești ne spun că a și fost externat. Polițiștii încearcă acum să stabilească de ce a pierdut șoferul controlul mașinii.

Oamenii spun că șoseaua pare una blestemată. Nu este primul accident petrecut în zonă

Nu vor verifica doar viteza cu care circula, ci și dacă a existat o problemă tehnică. Martorii vorbesc că șoferul ar fi avut 120 km pe oră. Spuneam că este un drum care taie o pădure și pe unde se circulă cu mare viteză, spun localnicii. De altfel, nu ar fi primul accident petrecut aici.

Oamenii spun că șoseaua pare una blestemată. Cert este că lipsa de experiență a tânărului aflat la volan va fi una dintre pistele luate în calcul de anchetă.