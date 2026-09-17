Sorin Grindeanu, dezamăgit de desemnarea făcută de Nicușor Dan. Îl acuză pe Siegfried Mureșan de trădare

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, afirmă, joi, că a luat act " cu surprindere și dezamăgire " de propunerea președintelui Nicușor Dan pentru funcția de premier. Liderul social-democraților anunță că a convocat, pentru luni, o ședință a Biroului Permanent Național al PSD, în cadrul căreia partidul va analiza " cu atenție această propunere a dreptei ".

Grindeanu îl acuză pe Siegfried Mureșan de trădare: Nu poate face casă bună cu apărarea intereselor naționale - Sursa: Profimedia

Sorin Grindeanu afirmă că a primit "cu surprindere și dezamăgire" decizia președintelui Nicușor Dan și pune sub semnul întrebării motivele pentru care șeful statului ar fi optat pentru Siegfried Mureșan.

Grindeanu: "Este greu de înțeles" alegerea lui Siegfried Mureșan

"Este greu de înțeles ce argumente a avut șeful statului pentru a alege pe cineva ca Siegfried Vasile Mureșan care, cu doar câteva zile înainte de această desemnare, făcea campanie feroce la Bruxelles împotriva propriei țări pentru tăierea fondurilor europene", se arată într-un mesaj postat de Sorin Grindeanu pe Facebook.

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Sorin Grindeanu: "Trădarea nu poate face niciodată casă bună cu apărarea intereselor naționale"

Sorin Grindeanu îl acuză pe Siegfied Mureșan că ar fi acționat împotriva intereselor României și susține că "trădarea nu poate face niciodată casă bună cu apărarea intereselor naționale".

În același timp, mesajul critică situația politică actuală și îl acuză pe Ilie Bolojan că ar bloca găsirea unei soluții pentru ieșirea din criză.

"România se află, însă, într-o situație extrem de dificilă. Încăpățânarea lui Ilie Bolojan de a se ține de scaun cu orice preț și a bloca orice soluție rațională a crescut și mai mult nesiguranța în rândul oamenilor și a firmelor românești", se afirmă în mesaj.

Grindeanu invocă și situația bugetară a României, susținând că în buget ar exista un deficit de peste 30 de miliarde de lei, echivalentul a aproximativ 1,5% din PIB.

"După un an în care românilor li s-au cerut sacrificiu după sacrificiu în numele reducerii deficitului, cifrele arată câtă reformă mesianică a fost în realitate și cât marketing politic", se mai arată în mesaj.

PSD va analiza propunerea

În final, Grindeanu anunță convocarea unei ședințe a Biroului Permanent Național al PSD pentru luni, 21 septembrie, în cadrul căreia social-democrații urmează să analizeze propunerea pentru funcția de premier.

"Spre deosebire de PNL-USR, noi înțelegem că lupta politică trebuie să se oprească acolo unde încep interesele legitime ale țării", transmite Grindeanu.

Sorin Grindeanu: "Ale țării noastre, Siegfried!"

Mesajul se încheie cu o adresare directă către Siegfried Mureșan: "Ale țării noastre, Siegfried!"

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