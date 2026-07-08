Nicuşor Dan explică de ce a întârzie numirea noilor ambasadori: "A intervenit această criză politică"

Preşedintele Nicuşor Dan a explicat, miercuri seară, la Digi24, de ce întârzie numirea zecilor de ambasadori cărora le-au expirat mandatele, deşi anunţa încă din februarie că va face aceste desemnări.

"Din păcate, a intervernit această criză politică şi ne-am dus energia către asta pentru că e un proces de analiză destul de elaborat, să vezi cine e persoana potrivită pentru un anumit spaţiu şi, din păcate, criza politică ne-a luat timpul cu totul de la preocuparea asta. Nu vă dau un răspuns în momentul ăsta. Imediat ce o să avem spaţiu, ne vom ocupa de asta, că diplomaţia e importantă, inclusiv din perspectivă economică", a declarat Nicuşor Dan.

Nicuşor Dan s-a referit la criteriile pe care le consideră impoertante pentru numirea unor ambasadori.

"Evident, un criteriu de profesionalism şi în al doilea rând, am spus asta de mai multe ori, diplomaţia noastră a rămas la un nivel... sau vede diplomaţia într-un mod foarte... ca să-i spun aşa, academic. Şi, în opinia mea, în lumea pe care o trăim, diplomaţia trebuie să se mute către o zonă foarte economică. Ambasadorii să înţeleagă mizele economice ale României, inclusiv ale companiilor private româneşti pe anumite spaţii, să vadă, să estimeze, să evalueze oportunităţi de dialog economic şi ăsta va fi un criteriu important", a precizat şeful statului.

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Întrebat dacă are o soluţie, având în vedere că multe ambasade au nevoie de mai mulţi bani şi de mai mult personal, Nicuşor Dan a precizat că bugetul MAE ar putea creşte din 2027.

"Este, în mare măsură, o chestiune de bani. Şi pe ea putem să începem să o abordăm gradual, începând cu bugetul pe 2027. Nu voi spune că vom rezolva problemele financiare în 2027, dar să înţelegem că diplomaţia este o investiţie. Este o dorinţă mea ca 2027 să avem pe anumite segmente din Ministerul de Externe, bugetate", a explicat Nicuşor Dan.

Nicuşor Dan a explicat că SUA rămân principala ţintă pentru România.

"Evident, Statele Unite rămâne principala ţintă pentru noi. Şi securitate şi economie. E important să avem investiţii importante americane în România. Apoi, o zonă pe care am menţionat-o deja, zona Caspică, este interesantă pentru noi şi din perspectivă de energie şi din perspectiva că e o zonă care creşte. Bineînţeles, avem o cu colaborare, parteneriat, cu ţări europene care nu este suficient de fructificată în zona economică. Şi, bineînţeles, pe termen mediu, există ţări cu care România, fie dacă vorbim de Orientul Mijlociu, fie de Africa, avem ţări cu care România a avut o relaţie culturală, diplomatică foarte pronunţată şi pe care am pierdut-o 20-30 de ani şi ar fi interesant să recâştigăm, cumva, prezenţa în aceste spaţii, dar nu este un obiectiv imediat", a declarat Nicuşor Dan.

Întrebat ce le răspunde celor care îl acuză că este pro-MAGA, Nicuşor Dan a răspuns că nu este vorba de ideologie.

"Da, nu este, în niciun caz, vorba de ideologie aici. Eu sunt o persoană care spune acelaşi lucru şi la Bucureşti, şi la Bruxelles, şi la Washington. Inclusiv în declaraţiile oficiale pe care România le face prin mine la diferite formate, interesul nostru este ca relaţia între Europa şi Statele Unite să fie cât mai bună cu putinţă şi asta o spunem din toate perspectivele", a mai spus Nicuşor Dan.

Preşedintele Nicuşor Dan estima, în 17 februarie, că în cursul lunii martie vom avea 40-50 de rechemări de ambasadori şi de numiri, totodată, el apreciind că lipseşte o diplomaţie economică, în condiţiile în care partea economică este extrem de importantă în activitatea lor.