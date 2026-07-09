lie Bolojan reacționează după ce Tribunalul București a suspendat hotărârile Congresului extraordinar al PNL. Liderul liberal spune că decizia instanței va fi respectată, însă îi acuză pe contestatarii din partid că au sfidat voința majorității și afirmă că PNL nu va renunța la direcția stabilită la Congres.

Bolojan, după suspendarea hotărârilor PNL: Cei care fac înţelegeri pe la spate vor rămâne cu această etichetă - Hepta

Preşedintele Partidului Naţional Liberal, Ilie Bolojan, a declarat miercuri seara că hotărârea provizorie de suspendare a hotărârilor Congresului PNL va fi respectată, subliniind că aceia "care s-au războit în instanţă cu decizia propriilor colegi, exprimată prin votul majorităţii delegaţilor, sfidându-le voinţa, nu au câştigat nimic", potrivit Agerpres.

"Vom respecta decizia provizorie de suspendare a hotărârilor Congresului PNL, dar vom apăra decizia membrilor noştri privind ceea ce suntem şi pe cine reprezentăm. Ceea ce se întâmplă împotriva noastră este pentru că am ales, cu o largă majoritate, să ne decidem propria soartă, să ne respectăm pe noi înşine şi pe alegătorii noştri şi să servim România", a scris Ilie Bolojan, pe pagina sa de Facebook.

El a subliniat că "lumea politică nu îşi poate recâştiga credibilitatea repetând aceleaşi greşeli care i-au îndepărtat pe români" de politicieni.

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"Cei care s-au războit în instanţă cu decizia propriilor colegi, exprimată prin votul majorităţii delegaţilor, sfidându-le voinţa, nu au câştigat nimic. În mod cert, nu au câştigat respectul miilor de membri PNL din toată ţara. Cei care fac înţelegeri pe la spate, cei care îşi trădează colegii şi organizaţia vor rămâne cu această etichetă, indiferent ce decid instanţele. Nu vom renunţa la hotărârile luate şi nu ne vom clinti de pe calea pe care partidul a decis să o urmeze. PNL este din nou puternic. Ştim care este direcţia bună pe care trebuie să o urmăm pentru România şi avem hotărârea de a lupta pentru valorile în care credem", a precizat Ilie Bolojan, pe pagina de socializare.

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Tribunalul Bucureşti a admis miercuri o nouă acţiune introdusă de contestatarii din Partidul Naţional Liberal şi a dispus suspendarea hotărârilor luate de Congresul extraordinar din 21 iunie, prin care a fost adoptat un nou Statut şi a fost aleasă o nouă conducere.

Decizia nu este definitivă, însă este executorie, astfel încât sunt suspendate şi efectele acelor hotărâri de la Congres.

Conform tribunalului, decizia este executorie de drept, cu drept de apel în termen de cinci zile de la pronunţare.