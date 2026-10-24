Rogobete caută bani pentru tratamentele bolnavilor de cancer: "Au tăiat cu barda de sus până jos"

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță că autoritățile caută soluții pentru a asigura fondurile necesare tratamentelor destinate pacienților oncologici. Acesta a criticat reducerile de finanțare din sistemul sanitar și a avertizat că inclusiv unitățile de primiri urgențe au rămas fără bani.

"Am avut o discuţie cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi acum se calculează bugetele necesare pentru rectificarea bugetară. Vă asigur că, atunci când vom avea toate cifrele, vor fi făcute demersurile astfel încât pacienţii să nu sufere de această lipsă de viziune economică a celor care au tăiat cu barda de sus până jos. Am ajuns ca în cele mai critice sisteme din ţara asta, cum ar fi UPU, să rămână fără bani", a răspuns jurnaliştilor ministrul Sănătăţii, atunci când a fost întrebat despre fondurile pentru programele şi medicamentele destinate pacienţilor oncologici.

El a reamintit că, în urmă cu câteva zile, a suplimentat bugetul unităţilor de primire a urgenţelor şi a zonelor critice din sistemul de sănătate cu 150 milioane de lei, pentru a evita colapsul.

Se lucrează la rectificarea bugetară

"Finanţarea sistemului de sănătate, cel puţin în ultimele cinci zile, a fost una fără precedent. De mult nu am mai avut Unităţi de Primire Urgenţe sau programe naţionale fără finanţare. De mult n-am mai avut pacienţi care să nu găsească tratamentele în spital. Sigur, au mai existat sincope, întreruperi, dar la nivel naţional generalizat, cu asemenea impact, nu a mai fost de foarte mult timp. (...) Am găsit, în 48 de ore de la preluarea mandatului, soluţii pentru a rezolva situaţia critică din Unităţi de Primire Urgenţe şi Ambulanţă. Sigur, rectificarea bugetară va suplimenta bugetul şi vom continua proiectele pe care le-am început", a mai spus Alexandru Rogobete.

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În ceea ce priveşte rectificarea bugetară, ministrul a răspuns că "se lucrează". "Cu toţii lucrăm la reaşezarea bugetelor, pentru rectificare. Eu sper că în cel mai scurt timp posibil vom avea rectificarea care va reduce presiunea şi mai mult de pe întreg sistemul", a replicat Rogobete.

Ministrul Sănătăţii se află sâmbătă într-o vizită de lucru în judeţul Iaşi. Cu această ocazie, el a verificat şantierul pentru noul Spital Regional de Urgenţă, a vizitat Spitalul "Dr. C.I. Parhon" şi Spitalul de Neurochirurgie.

De asemenea, pe agenda ministrului figurează şi o întâlnire de lucru la Institutul de Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. George I.M. Georgescu" cu managerul instituţiei, prof. dr. Grigore Tinică, şi o vizită şi discuţii cu conducerea executivă la Antibiotice Iaşi SA.

Totodată, ministrul va avea o întâlnire oficială cu Înaltpreasfinţitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei.