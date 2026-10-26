USR şi PNL, o nouă cerere pentru comisia de anchetă Mykonos-Nordis. PSD va trebui să o supună votului în plen

Grupurile USR şi PNL din Camera Deputaţilor au depus luni o nouă cerere pentru înfiinţarea unei comisii parlamentare "Mykonos-Nordis" care să ancheteze de la zborurile Nordis la zborurile de lux mai recente către Mykonos şi Nisa ale unor politicieni, judecători şi oameni de afaceri şi transmit că întreaga conducere PSD a Camerei Deputaţilor are obligaţia să supună cererea USR-PNL votului plenului.

"Cer PSD să respecte Regulamentul Camerei Deputaţilor şi să supună votului plenului cererea noastră! Oricât de mult ar vrea ministrul PSD Manole şi alţi domni care au zburat spre destinaţii de lux pe banii păgubiţilor Nordis sau pe banii antreprenorilor cinstiţi să fie îngropat subiectul zborurilor Mykonos-Nordis, USR nu va accepta acest lucru. Ca să blocheze prima noastră solicitare, au comis abuz după abuz, atât în Biroul Permanent, cât şi în plen. Între timp, pentru serviciile aduse PSD, doamna Intotero a primit încă o funcţie de ministru. Noi nu renunţăm însă. Socialismul de caviar al PSD dă pe afară din cutiile de pantofi şi din portbagaje, dar cetăţenii au dreptul să afle adevărul", declară Diana Stoica, lidera grupului USR din Camera Deputaţilor.

Potrivit Regulamentului Camerei Deputaţilor, pentru înfiinţarea unei comisii parlamentare de anchetă este nevoie de o hotărâre adoptată de plenul Camerei, iar Biroul Permanent nu poate bloca un astfel de demers.

Biroul Permanent are doar rolul de a distribui deputaţilor proiectul de hotărâre în vederea supunerii dezbaterii şi votului plenului Camerei Deputaţilor, arată USR.

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Comisia parlamentară de anchetă trebuie să stabilească, printre altele, împrejurările în care au fost organizate şi desfăşurate deplasările private către Mykonos şi Nisa, inclusiv zborurile Nordis. De asemenea, comisia trebuie să identifice participanţii şi calitatea acestora - publică sau privată, precum şi pe organizatori, persoanele care au formulat invitaţiile şi criteriile de selecţie a participanţilor.

Totodată, comisia trebuie să clarifice costurile deplasărilor (cu transportul, cazarea, mesele, transferurile şi alte activităţi) şi identitatea celor care le-au acoperit.

"Nu în ultimul rând, comisia trebuie să identifice interesele economice ale organizatorilor, finanţatorilor şi participanţilor", subliniază USR.

Comisia ar urma să fie formată din 25 de deputaţi, desemnaţi potrivit configuraţiei politice a Camerei Deputaţilor, cu şedinţe publice şi comunicarea publică a concluziilor.