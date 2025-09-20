Radu Miruță, după reținerea secretarului de stat din Ministerul Economiei: "Era singurul fără nicio atribuţie"

Ministrul Economiei, Radu Miruță, s-a dezis public de secretarul de stat Flavius Nedelcea, reținut 24 de ore de DNA pentru instigare la abuz în serviciu. Miruță afirmă că Nedelcea este singurul secretar de stat din minister căruia nu i-a dat nicio atribuție, pentru că "nu îndeplinește condițiile principiilor" sale, și susține că acesta nici nu a mai fost văzut de o lună în minister, potrivit News.ro.

"Eu nu pot să comentez ce face justiţia, pot să vă spun că există acest secretar de stat de pe vechea conducere a ministerului. Secretarii de stat primesc atribuţii de la ministru şi îşi pierd atribuţiile atunci când ministrul este schimbat. Dintre cei patru secretari de stat, niciunul dintre ei de la USR, deocamdată, există în Ministerul Economiei, această persoană este singura căreia eu nu i-am dat nicio atribuţie. Eu am considerat că această persoană nu îndeplineşte condiţiile principiilor mele. Este decizia unui ministru să-şi desfăşoare actul de management prin oameni care crede ministrul respectiv că au capacitatea să facă aceste lucruri. Nu e pe culoare politică, pentru că ceilalţi sunt tot de la PSD sau de la PNL şi unul dintre secretarii de stat de la PSD chiar a primit drept de semnătură în locul meu ca ministru, pentru care răspund eu", a declarat, sâmbătă, Radu Miruţă.

Miruţă a precizat că pe Nedelcea nu l-a mai văzut nimeni de 1 lună în minister.

"Această persoană, din interacţiunea scurtă pe care am avut-o, nu am considerat că îndeplineşte criteriile pe care le am principial pentru a primi responsabilitate împărţită de mine. Era plătit să fie secretar de stat, care este o funcţie numită politic de partidul respectiv. Şi de vreo lună de zile nici măcar nu l-a mai văzut nimeni la Ministerul Economiei", a declarat ministrul Economiei.

Şeful interimar al ANPC şi un secretar de stat, în vizorul DNA

Procurorii DNA din Timişoara l-au audiat, vineri, pe Sebastan Ioan Hotca, şeful interimar al ANPC şi l-au plasat sub control judiciar, pentru abuz în serviciu. Tot sub control judiciar a fost plasat şi directorul general din ANPC Paul Anghel, acuzat de şantaj.

De asemenea, la audieri la DNA Timişoara a fost şi un secretar de stat în Ministerul Economiei, Flavius Nedelcea, care a fost reţinut 24 de ore de anchetatori, pentru instigare la abuz în serviciu.

Cei trei au fost implicaţi în schimbarea ilegală din funcţie a şefului Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Caraş-Severin, "în cu totul alte scopuri decât interesul instituţiei, respectiv pentru satisfacerea unor interese individuale, private, ori de grup, mai exact pentru numirea în funcţia respectivă a unei alte persoane, încadrate în A.N.P.C. în anul 2023 şi care ar fi fost dorit/agreat de factori politici, spre a servi intereselor acestora".

