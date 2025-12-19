Antena Meniu Search
Radu Miruţă revine asupra declaraţiei că ar încasa două salarii, de la Parlament şi Ministerul Economiei

Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a revenit, vineri, într-un comentariu pe Facebook, asupra declaraţiei că ar încasa două salarii, de la Parlament şi de la Ministerul Economiei.

19.12.2025 , 17:30
Radu Miruţă revine asupra declaraţiei că ar încasa două salarii, de la Parlament şi Guvern

Radu Miruţă, a declarat joi, că încasează 12.000 de lei de la ministerul Economiei şi 10.800 de la Parlament, precizând că legea spune că iei salariu şi de parlamentar şi de ministru. El a mai spus că Parlamentul îi plăteşte cazarea.

Întrebat dacă încasează două indemnizaţii, şi de ministru şi de parlamentar, Miruţă a răspuns: "Iei salariu şi de parlamentar şi de ministru, aşa e legea, că trebuie, că nu trebuie... Eu încasez 12.000 de lei de la minister şi 10.800 de la Parlament, pentru că sunt şi membru al Parlamentului. Nu încasez, că n-am vrut, ce mi s-a părut exagerat, am dreptul la cazare şi de la Parlament şi de la Guvern şi evident că n-am la două, că nu stau în două cazări".

Vineri, acesta a revenit asupra declaraţiei şi a explicat, conform stiripesurse.ro, că de fapt încasează un singur salariu.

"A fost o greșeală. Ce se întâmplă? Eu vedeam, în continuare, că-mi intră bani de la Parlament, dar intră pentru suma forfetară și cheltuiala cu cabinetul parlamentar, nu pentru salariu. Nu se încasează două salarii. Nu se ia și salariu de ministru, și salariu de parlamentar. Se ia salariul de ministru și se iau cheltuielile pentru angajații de la cabinetul parlamentar și cheltuielile cu cabinetul", a explicat Radu Miruţă, conform sursei citate.

