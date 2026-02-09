Două săptămâni au trecut de la tragedia de pe DN 6, unde 7 suporteri greci au pierit, iar supranumitul drum al morţii ucide din nou. Un bărbat și cei doi copii ai săi au fost sulberaţi de un TIR. Gropile l-ar fi făcut pe şofer să scape de sub control mastodontul. Accidentul smulge din nou promisiunea unor măsuri de protecţie din partea autorităţilor vorbim însă de proiecte care ar dura ani întregi. Până atunci, lipsa autostrăzii pe acest coridor european, gropile și curbele fără vizibilitate fac ca fiecare călătorie să fie pentru şoferi un joc de noroc.

- Filmul accidentului de Drumul Morţii unde un TIR a spulberat un tată şi pe cei doi copii ai săi

Acelaşi drum, DN6, o nouă tragedie. De data aceasta victimele sunt un bărbat şi cei doi copii ai săi, băiatul de 16 ani şi fiica de doar 13. Plecaseră cu marfă din Caraș-Severin și mergeau spre casă în Dârvari, Mehedinți. La jumătatea distanţei au fost spulberaţi. Un TIR scăpat de sub control a intrat pe contrasens şi le-a adus sfârşitul. Ambele autovehicule au ajuns în şanţ. Tatăl şi copiii săi au murit pe loc. În căutarea unui răspuns, rudele şi apropiaţii familiei dau vina în primul rând pe drumul cumplit.

Pe acelaşi drum şi-au pierdut viaţa 7 suporteri ai echipei PAOK

"E cu multe gropi. Eu cred 90% că vinovate sunt gropile", a declarat sora şoferului mort. Iar ipoteza este confirmată şi de şoferul TIR-ului. Soferul camionului le-a declarat politistilor ca a vrut sa evite gropile de pe sosea si din acest motiv a pierdut controlul volanului. Nu a mai reușit să evite impactul şi a intrat frontal în microbuzul care circula regulamentar din sens opus.

În urmă cu două săptămâni, pe acelaşi drum şi-au pierdut viaţa 7 suporteri ai echipei PAOK din Grecia. Atunci, şoferul microbuzului, aflat sub influenţa drogurilor, a intart pe contrasens şi s-a izbit tot de un TIR. O tragedie cu repetiţie, ca un blestem pentru familia şoferului tatăl lui a pierit tot acolo, în urmă cu 15 ani. Accident după accident, tragedie după tragedie, drumul rămâne la fel. O singură bandă pe sens, curbe fără vizibilitate, lipsa unor elemente de protecţie şi nicio alternativă. Asta deşi vorbim despre un coridor european extrem de important.Până şi autorităţile îi recunosc titulatura de Drumul Moţii. Numai anul trecut s-au stins aici 43 de oameni.

"DN6 e comparativ la ora actuală cu fostul DN2, drumul morţii. Ce putem să recomandăm conducătorilor auto este să conducă cât mai corect. Să nu forţeze depăşirile, să nu se depăşească viteza. Să nu depăşească linia de drum", a declarat Alin Şerbănescu, purtătorul de cuvânt al CNAIR. Dacă sfaturi avem, planuri, mai puţine. "Avem în acest moment 4 studii de fezabilitate pentru construirea unui drum de mare viteza între Filiaş şi Lugoj. Când vor fi finalizate, putem scoate la licitaţie contracte pt execuţia celor 320 de kilometri pentru acest drum. Nu putem să montam parapet median, în cazul unui accident nu ar putea să intre maşinile autorităţilor", a declarat Alin Şerbănescu, purtătorul de cuvânt al CNAIR.

Drumul național DN6, alături de DN1 şi DN2, se află în topul celor mai periculoase artere rutiere din România. Anual, pe DN6 circulă aproximativ 4 milioane de autovehicule şi numai anul trecut aici au avut loc peste 300 de accidente soldate cu aproape 500 de victime.

