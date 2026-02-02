Antena Meniu Search
Daniel Băluţă susţine că a fost otrăvit cu arsenic: "M-am simțit foarte rău o perioadă lungă de timp"

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a declarat duminică seară că se simte „mai bine”, după ce la începutul lunii ianuarie a spus că a fost otrăvit cu arsenic.

de Redactia Observator

la 02.02.2026 , 07:37
"Sunt mai bine și sunt convins că în următoarele luni o să fiu foarte bine. Am avut parte de sprijinul unor medici deosebiți și împreună cu ei, împreună cu cei dragi mie, am reușit să depășesc una peste alta acest moment", a afirmat Băluță la Antena 3 CNN.

"Încă nu au trecut toate problemele, toate efectele, dar într-un timp foarte scurt lucrurile vor intra în normal", a declarat primarul.

În emisiune au fost prezentate buletine de analize medicale. Conform datelor citite în studio, nivelul de arsenic din sânge ar fi fost de 18,2 micrograme/litru, peste limita maximă admisă de 10, iar cel din urină de 359 micrograme, față de o limită maximă admisă de 15. Totodată, a fost prezentat și un rezultat pentru mercur în sânge de 14,5 micrograme, comparat cu o limită admisă de 5 micrograme.

Întrebat cum a ajuns să facă astfel de analize, Băluță a spus că a avut simptome și s-a simțit rău o perioadă.

"Vă dați seama că m-am simțit foarte rău o perioadă lungă de timp. Am avut și alte tipuri de complicații despre care nu doresc să vorbesc", a declarat el.

Băluță a afirmat că, după ce a văzut rezultatele, a fost "surprins, chiar șocat" și că expunerea ar fi fost una repetată.

"Cel mai probabil, a existat sistematic o expunere de genul acesta și probabil că unul dintre motivele care m-au determinat să fac public lucrul acesta a fost determinat de dorința de a-i opri pe cei care fac acest lucru", a spus el.

Întrebat dacă știe cine i-ar fi făcut rău și dacă a cerut sprijinul autorităților sau a depus plângere penală, primarul Sectorului 4 a declarat că preferă să strângă date înainte de a face acuzații publice.

"Având în vedere că lucrul acesta nu se prescrie prefer să am extrem de multe date tocmai ca să pot prezenta într-un mod corect și coerent pentru că nu este o glumă și trebuie să fii extrem de atent pe cine arăți cu degetul într-o astfel de situație. Prefer să fiu extrem de rezervat pentru că nu este firesc să faci acuzații nesustenabile", a afirmat Băluță.

La final, primarul a spus că experiența l-a schimbat.

"M-a determinat să apreciez într-un mod diferit, pozitiv, fiecare dimineață în care mă trezesc și fiecare lucru frumos care se întâmplă în fiecare zi. M-a făcut mai bun, mai tolerant", a declarat Băluță.

