Jocurile Olimpice de iarnă 2026. Valentin Creţu, locul 15 în proba individuală masculină de sanie

Delegaţia României a obţinut un prim rezultat remarcabil la Jocurile Olimpice de iarnă 2026, sportivul Valentin Creţu încheind pe locul 15 proba individuală masculină de sanie.

de Redactia Observator

la 09.02.2026 , 16:30
Românul Valentin Creţu a avut o evoluţie remarcabilă la Jocurile Olimpice de iarnă, în proba individuală de sanie Românul Valentin Creţu a avut o evoluţie remarcabilă la Jocurile Olimpice de iarnă, în proba individuală de sanie - Profimedia

Creţu a încheiat competiţia la aproape 3,8 secunde de învingător, germanul Max Langenhan, dar la numai circa 2,8 secunde de italianul Dominik Fischnaller, sportiv care şi-a trecut în cont ultima treaptă a podiumului şi, implicit, medalia de bronz, argintul fiind adjudecat de austriacul Jonas Mueller.

Max Langenhan, campion mondial la individual în 2024 şi 2025, dar al şaselea la JO 2022, s-a impus la ediţia din acest an a Jocurilor Olimpice de iarnă, după ce a încheiat cele patru manşe cu timpul de 3 minute, 31 de secunde şi 191 miimi, un nou record al pistei.

Medalia de argint a revenit austriacului Jonas Muller (dublu campion mondial - 2019, 2023), în timp ce bronzul a revenit italianului Dominik Fischnaller, cel care bifa bronzul şi la Jocurile Olimpice din 2022. 

Eduard-Mihai Crăciun, debutant la Jocurile Olimpice, s-a clasat pe locul 23, după trei manşe, ratând accederea în manşa finală, în care au evoluat doar primii 20 de clasaţi după trei manşe.

