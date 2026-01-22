"Nu plătiți apa caldă și căldura dacă nu beneficiați de ele". Anunțul Termoenergetica pentru bucureșteni

După zile întregi în care mii de bucureșteni s-au confruntat cu probleme legate de furnizarea apei calde și a căldurii, Compania Municipală Termoenergetica vine cu explicații legate de modul în care sunt calculate facturile, în contextul nemulțumirilor legate de costurile afișate la întreținere.

Reprezentanții companiei subliniază că plata nu se face estimativ și nici în avans, ci strict în funcție de consumul real înregistrat.

Cum se calculează, de fapt, factura la căldură și apă caldă

Potrivit Termoenergetica, locatarii plătesc doar consumul real de energie termică. În fiecare bloc există un contor de energie termică montat la subsol, care măsoară exact cantitatea de energie livrată în imobil. "Concret, se plătește în funcție de temperatura apei. În momentul în care nu se furnizează apă caldă la parametrii contractuali (și când nu există posibilitatea sistării acesteia), contorul de energie termică nu înregistrează consum (MWh/Gcal). Apa livrată la o temperatură mai scăzută generează automat o factură mai mică, pentru că presupune un consum redus de energie termică.

De ce întreținerea rămâne mare, chiar și fără apă caldă

Termoenergetica atrage atenția că suma afișată lunar la avizier nu reflectă doar costul încălzirii și al apei calde. În întreținere sunt incluse și alte cheltuieli, precum apa rece, energia electrică pentru spațiile comune, curățenia, salariile personalului administrativ sau alte costuri ale asociației de proprietari. Din acest motiv, valoarea totală poate rămâne ridicată chiar și în perioadele cu disfuncționalități în sistemul de termoficare.

Ce se întâmplă dacă plata întârzie

Factura emisă de Termoenergetica are un termen de plată de 15 zile, la care se adaugă o perioadă de grație de încă 30 de zile. Dacă plata este efectuată în maximum 45 de zile de la emitere, nu se aplică penalități.

Compania precizează că aceste reguli sunt valabile indiferent de contextul tehnic al furnizării și au rolul de a oferi un interval rezonabil pentru achitarea facturilor.

Situația actuală din Capitală

Potrivit celor mai recente date, 719 blocuri din București se confruntă în continuare cu probleme privind furnizarea apei calde și a căldurii, dintr-un total de peste 3.500 afectate la începutul lunii.

Intervențiile sunt în desfășurare, iar numărul imobilelor cu parametri deficitari este în scădere.

Explicațiile vin în contextul unui val de nemulțumiri publice, pe fondul avariilor repetate din rețeaua de termoficare, una dintre cele mai vechi infrastructuri ale orașului, în plin ger.

