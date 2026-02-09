Jocurile Olimpice de iarnă 2026. Novak Djokovic, cucerit de prestaţia patinatorului Ilia Malinin

Patinatorul american Ilia Malinin a adus o medalie de aur delegaţie sale, la Jocurile Olimpice de iarnă 2026, iar prestaţia sa l-a impresionat inclusiv pe Novak Djokovic, marele jucător de tenis sârb.

Sârbul Novak Djokovic, locul 3 mondial, şi-a exprimat admiraţia faţă de performanţa patinatorului artistic american Ilia Malinin, care a executat un backflip în timpul programului liber al probei pe echipe de la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina.

Conform news.ro, Djokovic, finalist la ultimul Open al Australiei şi venit ca spectator la Olimpiada italiană, a rămas uimit şi şi-a pus mâinile în cap, la evoluţia oferită de Ilia Malinin.

Patinatorul în vârstă de 21 de ani, autorul unei performanţe remarcabile (200,03 puncte), a oferit ţării sale, deţinătoarea titlului, o nouă medalie de aur.

Malinin va reveni pe patine în cadrul Jocurilor Olimpice, cu ocazia programului scurt masculin, marţi, la ora 19:30.

