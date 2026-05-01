Sondaj INSCOP. 4 din 5 români cred că poți reuși prin muncă, fără pile

Patru din cinci români consideră că poţi reuşi în viaţă prin muncă, fără pile şi relaţii, arată datele Barometrului INSCOP realizat la începutul lunii aprilie. În ceea ce priveşte răspunsul la întrebarea "Este mai important să fii descurcăreţ decât corect?", procentul celor care sunt de acord cu această afirmaţie şi al celor care cred contrariul sunt aproape egale.

Sondaj INSCOP: 4 din 5 români consideră că poţi reuşi în viaţă prin muncă, fără pile şi relaţii

Conform sondajului, 80, 7% dintre români sunt total de acord sau oarecum de acord cu afirmaţia potrivit căreia "poţi reuşi în viaţă prin muncă, fără pile şi relaţii". 18, 2% se declară total împotrivă sau oarecum împotrivă.

"De Ziua muncii: totuşi poţi reuşi în viaţă prin muncă cinstită. Şi tot de ziua muncii: nu e niciun păcat să îţi faci relaţii; dimpotrivă; poate învăţăm să le scoatem din cap asta copiilor noştri; în ţările dezvoltate, democratice, capacitatea de a-ţi face relaţii sănătoase şi a le creşte este încurajată, fiind esenţială pentru spiritul antreprenorial", comentează, într-o postare pe Facebook, directorul general INSCOP Remus Ştefureac.

În ceea ce priveşte întrebarea "Este mai important să fii descurcăreţ decât corect?", 48, 2% sunt total de acord sau oarecum de acord. 49, 5% dintre cei chestionaţi sunt total împotrivă sau oarecum împotrivă.

Datele au fost culese în perioada 1-7 aprilie 2026, prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eşantionului simplu, stratificat fiind de 1100 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupaţie) pentru populaţia neinstituţionalizată a României, cu vârsta de 18 ani şi peste. Metoda de cercetare a fost interviu prin intermediul chestionarului.

Denisa Vladislav

