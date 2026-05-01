Alertă MAE pentru românii din Marea Britanie: risc ridicat de atentat după atacul din Londra

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) îi avertizează pe cetățenii români aflați, în tranzit sau care plănuiesc să călătorească în Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord că nivelul de alertă privind riscul unui atentat terorist a fost ridicat la gradul 4 (sever – probabilitate foarte mare), în urma atacului recent din Golders Green, în nordul Londrei.

de Redactia Observator

la 01.05.2026 , 16:23
Potrivit MAE, după producerea unui atac recent în Golders Green, nordul Londrei, autorităţile britanice apreciază că riscul unor noi atentate este ridicat şi recomandă prudenţă maximă în locurile publice intens frecventate, în special în gări, aeroporturi şi în proximitatea instituţiilor de învăţământ sau religioase.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la următoarele numere de telefon, în funcţie de circumscripţia consulară, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center, în regim de permanenţă:

  • Consulatului General al României la Londra: +44 20 8741 4311; +44 20 8741 3252; +44 20 8741 3955; +44 20 8741 3464; +44 20 8741 8707; +44 20 8741 6657; +44 20 8741 8211; +44 20 8741 2372;
  • Consulatului General al României la Manchester: +44 16 1236 0478; +44 16 1236 9687; +44 16 1237 1546; +44 16 1237 5513; +44 16 1236 8995; +44 16 1923 4947;
  • Consulatul General al României la Birmingham: +44 12 1820 6427; +44 12 1820 6428; +44 12 1820 6429; +44 12 1820 6430; +44 12 1820 6431; +44 12 1820 6431;
  • Consulatului General al României la Edinburgh: +44 13 1524 9491; +44 13 1524 9492.
De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă, au la dispoziţie şi următoarele telefoanele de urgenţă ale oficiilor consulare ale României:

  • Consulatului General al României la Londra: +44 77 3871 6335;
  • Consulatului General al României la Manchester: +44 75 3560 4342;
  • Consulatul General al României la Birmingham: +44 74 8403 6250;
  • Consulatului General al României la Edinburgh: +44 79 5185 8445.

Totodată, MAE recomandă consultarea paginilor de Internet: http://londra.mae.ro,  https://cglondra.mae.ro/, https://manchester.mae.ro/, https://birmingham.mae.ro, https://edinburgh.mae.ro/, www.mae.ro şi reaminteşte cetăţenilor români care călătoresc în străinătate că aceştia au la dispoziţie aplicaţia „Călătoreşte informat"  (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mae.alerte&hl=ro, https://apps.apple.com/ro/app/c%C4%83l%C4%83tore%C8%99te-informat/id6452016795), care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie.

mae marea britanie irlanda de nord alerta atentat terorist
