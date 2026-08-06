Reacţia lui Ilie Bolojan, întrebat dacă va publica averea partenerei sale pe modelul preşedintelui Nicuşor Dan

Ilie Bolojan a evitat să spună clar dacă va publica declaraţia de avere a partenerei sale de viaţă, după modelul preşedintelui Nicuşor Dan. Întrebat despre acest lucru, premierul interimar s-a limitat să precizeze că a respectat întotdeauna legislaţia privind declaraţiile de avere şi de interese şi că va continua să o facă. Nicuşor Dan şi Mirabela Grădinaru au decis recent să facă publice documentele acesteia "în spiritul transparenţei".

Premierul interimar Ilie Bolojan a fost întrebat, joi după-amiază, la finalul unei şedinţe de Guvern, dacă va urma exemplul preşedintelui Nicuşor Dan şi va publica şi el o declaraţie de avere a partenerei sale de viaţă, potrivit News.ro.

"Să ştiţi că de când sunt într-o funcţie publică şi de când a apărut legea privind declaraţia de interese sau de avere am respectat întotdeauna legea şi o voi respecta şi în continuare", a răspuns Ilie Bolojan.

Administraţia Prezidenţială a publicat, miercuri, declaraţiile de avere şi de interese ale partenerei de viaţă a preşedintelui Nicuşor Dan, Mirabela Grădinaru.

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"În spiritul transparenţei şi pentru a înlătura orice speculaţii, am decis împreună cu Mirabela să publicăm declaraţiile sale de avere şi de interese", a scris preşedintele pe reţeaua X.

Gestul cuplului prezidenţial a fost făcut în condiţiile în care parlamentarii AUR au depus un amendament la Legea privind integritatea, jalon în PNRR, amendament potrivit căruia şi partenerii demnitarilor, nu doar soţii sau soţiile, ar trebui să îşi facă publice veniturile.