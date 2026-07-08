Universitatea Craiova, debut în Liga Campionilor pe teren neutru

Universitatea Craiova, campioana României la fotbal, debutează miercuri seara în Liga Campionilor, formaţia noastră urmând să joace contra ML Vitebsk, campioana din Belarus, pe teren neutru.

Universitatea Craiova este favorită în dubla cu Vitebsk din Liga Campionilor - Profimedia

Cum echipele din Belarus au primit interzis în a juca acasă meciurile considerate pe teren propriu, duelul dintre ML Vitebsk şi Universitatea Craiova va avea loc pe Mezokovesdi Varosi, o arenă cu puţin peste 4.000 de locuri.

Duelul dintre ML Vitebsk şi Universitatea Craiova contează pentru prima manşă a primului tur preliminar din Liga Campionilor, câştigătoarea dublei urmând să dea piept cu învingătoarea dintre Borac Banja Luka şi Levski Sofia, în turul II preliminar.

Înainte de a face deplasarea către Ungaria, fotbaliştii de la Universitatea Craiova s-au declarat încrezători în şansele lor de a merge în faza următoare a competiţiei. Ba chiar Bancu şi compania consideră că este foarte posibil ca Universitatea să dea lovitura chiar din aceasta seară şi să rezolve soarta calificării încă din meciul tur.

Articolul continuă după reclamă

Totuşi, oltenii sunt puşi în gardă de faptul că cei de la Vitebsk sunt în plin sezon competiţional, iar bieloruşii ar putea avea un alt fel de ritm de joc.

Dacă din echipa oltenilor este de aşteptat să nu lipsească super starurile Baiaram, Cicâldău sau Screciu, ML Vitebsk, care are o cotă de piaţă de circa 2,5 ori mai mică decât Universitatea Craiova, mizează din plin pe fotbalişti precum atacantul jamaican Shamar Nicholson, adus cu împrumut de la Club Tijuana, din Mexic, fotbalist care are 21 de goluri în 62 de selecţii la naţionala Jamaicăi, Valeriy Gromyko, patru goluri în 30 de selecţii la naţionala Belarusului, Pavel Pavlyuchenko, 18 selecţii în naţionala Belarusului, sârbul Radivoj Bosic, Zakhar Volkov, 22 de selecţii în naţionala Belarusului, sau ivorianul Silas Gnaka.

Returul dintre Universitatea Craiova şi ML Vitebsk se joacă miercuri, 15 iulie, de la ora 20.30.