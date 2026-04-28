Reacţia lui Nicuşor Dan, întrebat dacă îl susţine pe Ilie Bolojan, înainte de moţiunea de cenzură

"Azi s-au întâmplat două lucruri: s-a depus o moţiune de cenzură şi, în Parlamentul României, s-au votat 9 miliarde de lei pentru SAFE", a declarat Nicuşor Dan, marţi.

Întrebat dacă îl mai susţine pe Ilie Bolojan, Nicuşor Dan a afirmat: "Este o persoană pe care o respect, o persoană foarte serioasă, însă, ce am constatat cu toţii de mai mult timp este că avem un split între două jumătăţi ale direcţiei pro-europene. Faţă de această chestiune care s-a transmis într-un act administrativ, moţiune de cenzură, îmi păstrez echidistanţa".

Nicuşor Dan, întrebat dacă îşi exercită rolul de mediator

"Pe de-o parte, avem o moţiune de cenzură, era unul din scenariile la care ne aşteptam în urma tensiunilor care au crescut şi au crescut. Pe de altă parte, trebuie să salutăm direcţia pro-europeană, responsabilitatea celor care au votat pentru un proiect aşa de important pentru România ca el să treacă şi să intre în procedura de contractare la Ministerul Apărării", a mai declarat preşedintele Nicuşor Dan.

Întrebat dacă îşi exercită rolul de mediator, şeful statului a afirmat: "Desigur, l-am exercitat alaltăieri, când am agreat… adică faptul că am avut votul de azi se datorează şi acelei discuţii pe care noi am avut-o alaltăieri".

PSD și AUR au strâns 254 de semnături pentru moțiunea de cenzură care vizează Guvernul Bolojan, mult peste cele 233 de semnături necesare. Guvernul Bolojan va fi demis doar dacă moţiunea de cenzură va fi votată de cel puţin 233 de parlamentari. Moţiunea va fi citită în plen miercuri, iar votul final se va da peste fix o săptămână, la data de 5 mai.

Nicuşor Dan a anunţat deja că nu vrea să desemneze un premier din partea unei alianţe PSD-AUR.

