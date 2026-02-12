Secretarul general al Guvernului, Ştefan Radu Oprea (PSD), şi-a cerut scuze public, joi, după ce, în contextul reducerilor de posturi din Cancelaria premierului şi de la Secretariatul General al Guvernului a afirmat că nu face tăieri pentru că "oamenii au fost numere doar la Auschwitz". Oprea susţine că a pronunţat cuvinte care au fost interpretate greşit şi că nu a avut niciodată intenţia de a compara "reforma" premierului Ilie Bolojan cu "cea mai mare crimă a umanităţii, Holocaustul". Lideri PNL şi USR i-au cerut demisia din funcţie.

Secretarul General al Guvernului îşi cere scuze după ce a comparat tăierea posturilor din Guvern cu Auschwitz - Profimedia

"Am rostit nişte cuvinte care au fost interpretate greşit. Dacă ele au trezit prietenilor mei evrei din România, din Israel sau de oriunde din lume amintiri dureroase, îmi cer scuze. Departe de mine gândul de a compara o 'reformă' (am pus ghilimele pentru că scopul unei reforme nu trebuie să fie acela de a tăia un număr de posturi, ci de a modela, transforma, schimba un mod de a face lucrurile cu unul mai bun, mai performant, mai eficient) cu cea mai mare crimă a umanităţii, Holocaustul, când au murit peste şase milioane de evrei", a scris, joi, pe Facebook, Ştefan Radu Oprea.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

Acesta susţine că scopul cuvintelor tari pe care le-a folosit, neofensator, este acela de a atrage atenţia asupra altei idei.

"Dacă dezumanizăm în discursul public folosind cifre şi statistici, uitând că în spatele lor sunt fiinţe umane cu trăiri, dorinţe, responsabilităţi, probleme personale, legături sociale din care derivă alte responsabilităţi, contracte de împrumuturi cu bănci şi aşa mai departe, riscul de a crea tensiuni sociale este foarte mare", a mai scris Ştefan Radu Oprea.

Acesta susţine că "exemplul dat este unul care a îngrozit omenirea, dar conceputul rămâne şi se aplică şi la o scară mai mică atunci când folosim ca scuză cifrele şi nu ţinem cont de oameni".

"Aşa cum sunt definite 'reformele' astăzi, ele nu ţin cont de performanţa individuală a fiecăruia dintre noi, de nivelul de pregătire sau de implicare în activitatea de serviciu. Ele au ca ţintă doar a da afară un număr de oameni. Iar eu refuz să fiu un număr sau să gândesc despre oameni în aceşti termeni. Cred, de asemenea, că niciunul dintre noi — indiferent dacă lucrează la stat sau în mediul privat — nu ar trebui să accepte ca şefii să îl privească doar din perspectiva costurilor, şi nu a valorii adăugate prin munca sa", a mai declarat secretarul general al Guvernului.

Ştefan Radu Oprea crede că se pot găsi soluţii pentru a reduce valoarea fondului de salarii, fără a crea tensiuni, fără a jigni, expunându-i pe cei care nu se pot apăra.

"De altfel, am făcut acest lucru la Secretariatul General al Guvernului având o scădere a cheltuelilor cu salarizarea de 6% în 2025 faţă de anul anterior, rămânând ca anul acesta să mai avem o reducere de 4% pentru a ne încadra în obiectivul convenit în coaliţie. Am făcut acest lucru împreună cu colegii din SGG, discutând cu ei, ascultându-i şi înţelegându-i. Asta nu înseamnă că nu ştiu să fiu critic şi să iau măsuri cu cei care nu performează, dar încerc să fiu corect", a mai transmis Oprea.

Miercuri, în contextul reducerilor de posturi din Cancelaria premierului şi de la Secretariatul General al Guvernului, social-democratul Ştefan Radu Oprea a declarat la HotNews: "Eu nu tai. Oamenii au fost numere doar la Auschwitz (...) Nu lucrez pe statistică. Oamenii nu sunt costuri. Nu am mentalitate de stăpân de sclavi".

Preşedintele PNL Iaşi, Alexandru Muraru, a scris, tot pe Facebook, că "într-un exces grav de ignoranţă, SGG-ul Guvernului României, pesedistul Radu Oprea, a comparat tăierea unui număr de 70 de posturi din organigrama Guvernului cu AUSCHWITZ".

"A devenit un obicei frecvent ca politiceni inculţi, ignoranţi şi impertinenţi să relativizeze sau să ultragieze memoria victimelor regimurilor criminale. Lista este lungă. Dar când îţi acoperi incompetenţa şi populismul cu o comparaţie legată de victimile Holocaustului, singurul mod de a corecta culpa e demisia. Pentru acest gest, Oprea trebuie să plece", a afirmat Alexandru Muraru.

Purtătorul de cuvânt al USR, Cristian Seidler, a afirmat că "Radu Oprea nu e vreun prost care nu realizează ce spune": "Îi cer public lui Radu Oprea să se retragă. Dacă n-a putut să retragă ce a spus, trebuie să se retragă din locul în care a spus enormitatea: din funcţia publică. Dacă faci comparaţie între exterminare şi concediere, dar nu realizezi foarte repede cât de jos ai coborât, trebuie să te dai jos repede din funcţia publică".

Seidler crede, de asemenea, că scuzele sunt "doar parţial credibile", întrucât "răul absolut nu poate fi banalizat".

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei V-aţi duce copilul la terapie? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰