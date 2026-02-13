Negocierile de pace, mutate la Geneva. Semn rău: Putin îl trimite iar pe omul care i-a exasperat pe ucraineni

Următoarea rundă de negocieri trilaterale de pace între SUA, Rusia și Ucraina va avea loc la Geneva, pe 17-18 februarie. Delegația rusă va fi condusă de Vladimir Medinski, fostul ministru rus al culturii care i-a iritat pe ucraineni la negocierile de la Istanbul de anul trecut cu lecții de istorie revizionistă. Delegația rusă la negocierile de la Abu Dhabi a fost condusă de şeful GRU Igor Kostiukov iar președintele Zelenski a spus discuțiile din Emirate au fost mai serioase și mai productive. Trimiterea lui Medinski la Geneva nu este un semn pozitiv.

Discuţiile dintre Moscova, Kiev şi Washington privind încheierea războiului din Ucraina se vor muta la Geneva săptămâna viitoare. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a confirmat că Rusia va participa la noua rundă de negocieri cu Ucraina și SUA. Anterior, Volodimir Zelenski a declarat că nu este sigur dacă rușii vor accepta să participe la discuții desfășurate pe teritoriu american.

Veste proastă pentru ucraineni: Se întoarce Medinski

Un semn de rău augur este că delegaţia rusă va fi condusă iar de Vladimir Medinski, fost ministru al Culturii, în prezent consilier la Kremlin. Modul în care Medinski a gestionat discuţiile, oferind lecţii de istorie reinterpretată echipei ucrainene în loc să se angajeze în negocieri substanţiale, i-a iritat imens pe ucraineni.

La cele două runde de negocieri de la Abu Dhabi, echipa Rusiei a fost condusă de Igor Kostiukov, şeful serviciilor de informaţii militare (GRU). Președintele Zelenski le-a declarat jurnaliștilor, la un briefing de vinerea trecută, că delegația rusă la discuțiile de la Abu Dhabi a fost mai serioasă și mai productivă, tocmai pentru că nu a procedat ca Medinski. Includerea sa la Geneva nu este un semn pozitiv.

De ce şi-a înlocuit Kremlinul negociatorii în ianuarie

După ce Kirilo Budanov, noul șef al Administrației Prezidențiale de la Kiev, și David Arahamia, un apropiat al lui Zelenski şi lider al partidului "Slujitorul Poporului" au intrat oficial în echipa ucraineană de negocieri în ianuarie, şi Kremlinul şi-a înlocuit diplomații cu reprezentanți militari, potrivit Ukrainska Pravda.

Rezultatele s-au văzut imediat. Dacă înainte negocierile erau dominate de "predici de o oră despre cine pe cine a cucerit", ulterior discuțiile s-au concentrat pe aspecte concrete: retrageri de trupe, garanții de securitate, termene și mecanisme de implementare, conform sursei citate.

În plus, odată cu preluarea controlului de către Budanov și revenirea lui Arahamia, care a făcut parte din echipa de negociatori ucraineni şi în 2022, Ucraina a început să negocieze "cu o singură voce". Fostul șef al administrației prezidențiale ucrainene, Andrii Iermak, a fost acuzat că încerca să stabilească un monopol asupra negocierilor, iar comunicarea se desfășura, de fapt, prin mai multe canale diferite.

Site-ul ucrainean amintește că Arahamia are o rețea vastă de contacte în Statele Unite și, în plus, a avut contact direct cu ruși precum Roman Abramovici la negocierile din primăvara-vara lui 2022.

Revenirea lui Medinski, care a condus echipa rusă la discuţiile din Turcia, din 2022 şi 2025, ar putea semnala că Rusia se aşteaptă ca atenţia să se mute dincolo de problemele de securitate, către puncte mai largi de dezacord între părţile beligerante.

După aproape patru ani de război şi în ciuda eforturilor intense ale preşedintelui american Donald Trump de a pune capăt a ceea ce el numeşte o "baie de sânge" fără sens, Rusia şi Ucraina rămân încă pe poziţii îndepărtate în chestiuni cheie, printre care teritoriul şi controlul asupra centralei nucleare de la Zaporojie.

