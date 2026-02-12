Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Nicuşor Dan: "Comisia Europeană s-a angajat să vină cu propuneri privind scăderea preţului energiei"

Comisia Europeană s-a angajat să vină cu mai multe propuneri privind scăderea preţului energiei, a declarat, joi, preşedintele Nicuşor Dan, după ce a participat la Consiliul European informal.

de Redactia Observator

la 12.02.2026 , 20:59
Nicuşor Dan: "Comisia Europeană s-a angajat să vină cu propuneri privind scăderea preţului energiei" - Nicuşor Dan: "Comisia Europeană s-a angajat să vină cu propuneri privind scăderea preţului energiei" - Profimedia

Tema Consiliului a fost competitivitatea. "Nu există o piaţă unică pe zona de energie şi telecomunicaţii. Europa nu e competitivă pentru că preţul energiei e mult mai mare în Europa decât în SUA şi China. Comisia s-a obligat să vină peste o lună cu nişte scenarii pe mecanismul de stabilire a pretului.Vorbim de salarii şi de preţurile pe care oamenii le plătesc", a afirmat şeful statului într-o conferinţă de presă.

Subiectele vor fi dezvoltate la Consiliul European din martie. Totodată, Nicuşor Dan a spus că liderii au convenit că nu doresc o Uniune Europeană protecţionistă, ci una care va răspunde "repede" pentru a proteja anume sectoare economice.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

nicusor dan energie pret comisia europeana
Înapoi la Homepage
Lovitura de sute de milioane de euro dată în România de patronii Dedeman, fraţii Pavăl!
Lovitura de sute de milioane de euro dată în România de patronii Dedeman, fraţii Pavăl!
Imagini uitate cu Natalia Mateuț. În ce ipostaze a apărut alături de Mihai Bendeac, înainte să devină prezentatoare
Imagini uitate cu Natalia Mateuț. În ce ipostaze a apărut alături de Mihai Bendeac, înainte să devină prezentatoare
Profeția uluitoare a lui Mitică Dragomir: „E trăsnet! El va fi viitorul portar al echipei naționale”. Exclusiv
Profeția uluitoare a lui Mitică Dragomir: „E trăsnet! El va fi viitorul portar al echipei naționale”. Exclusiv
Premieră în România: Două comune se unesc pentru că nu mai au bani pentru două primării. Socond dispare, apare Beltiug
Premieră în România: Două comune se unesc pentru că nu mai au bani pentru două primării. Socond dispare, apare Beltiug
Scene halucinante într-un bloc din Constanța! Trei polițiști au fost bătuți crunt de un bărbat cu probleme psihice
Scene halucinante într-un bloc din Constanța! Trei polițiști au fost bătuți crunt de un bărbat cu probleme psihice
Comentarii


Întrebarea zilei
V-aţi duce copilul la terapie?
Observator » Ştiri politice » Nicuşor Dan: "Comisia Europeană s-a angajat să vină cu propuneri privind scăderea preţului energiei"