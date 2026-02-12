Nicuşor Dan: "Comisia Europeană s-a angajat să vină cu propuneri privind scăderea preţului energiei"

Comisia Europeană s-a angajat să vină cu mai multe propuneri privind scăderea preţului energiei, a declarat, joi, preşedintele Nicuşor Dan, după ce a participat la Consiliul European informal.

Tema Consiliului a fost competitivitatea. "Nu există o piaţă unică pe zona de energie şi telecomunicaţii. Europa nu e competitivă pentru că preţul energiei e mult mai mare în Europa decât în SUA şi China. Comisia s-a obligat să vină peste o lună cu nişte scenarii pe mecanismul de stabilire a pretului.Vorbim de salarii şi de preţurile pe care oamenii le plătesc", a afirmat şeful statului într-o conferinţă de presă.

Subiectele vor fi dezvoltate la Consiliul European din martie. Totodată, Nicuşor Dan a spus că liderii au convenit că nu doresc o Uniune Europeană protecţionistă, ci una care va răspunde "repede" pentru a proteja anume sectoare economice.

