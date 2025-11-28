Ionuţ Moşteanu, ministrul Apărării, este acuzat că şi-a falsificat CV-ul în urmă cu zece ani, pentru a primi o funcţie într-o societate controlată de stat. Acesta a declarat că ar fi făcut studii la Universitatea Athenaeum din Capitală, însă, reprezentanţii instituţiei susţin că acesta nu le-a fost niciodată student. În replică, Moşteanu spune că a fost o simplă greşeală de redactare.

În 2015, atunci când a devenit consilier la Ministerul Transporturilor şi membru în conducerea TAROM, Ionuţ Moşteanu şi-a trecut în CV studii în Management, la Universitatea Athenaeum din Capitală. Legea cerea, la acea vreme, obligatoriu studii superioare finalizate cu diplomă de licență pentru a ocupa aceste funcții. Reprezentanţii Insituţiei private de învăţământ susţin că ministrul Apărării nu le-a fost niciodată student. În replică, Ionuţ Moşteanu spune că a fost vorba despre o simplă eroare de redactare.

"Într-un CV făcut în 2016 în viteză pe un model de pe net a rămas o greșeală care recunosc că mă jenează. Nu am dat prea multă atenție atunci acestor detalii. Pentru asta îmi cer scuze", a scris ministrul Apărării pe Facebook.

"Am văzut ca este vb despre o eroare materială, din ce a spus. În loc sa treacă Biotera, a trecut altă facultate", a declarat Nadina Ioana Dogioiu, purtător de cuvânt al Guvernului.

Moşteanu a publicat, joi, diploma de inginer obţinută în 2015 la Universitatea Bioterra din Capitală. Actualul vicepremier a absolvit cursurile Facultăţii de Management Agroturistic în 1999, dar şi-a dat examenul de licenţă 16 ani mai târziu - cu doar câteva luni înainte să devină consilierul lui Dan Costescu, ministru al Transporturilor în Guvernul condus de Dacian Cioloş. Şeful Apărării spune că a fost în legalitate la angajare, în urmă cu 10 ani, pentru că a prezentat o adeverinţă că este absolvent de studii superioare.

"Toate documentele sunt în secretariatul facultăţii. El a greşit când şi-a completat CV-ul. O fi fost emoţionat, nu şi-a mai amintit. Poate a avut pistolul la tâmplă, o armă la spate, a preconizat că va fi ministrul Apărarii. Am glumit, vă daţi seama", a declarat Florea Nicolae, rector Bioterra.

La începutul anilor 90, Ionut Moşteanu era student la Universitatea Politehnică din Capitală, Facultatea de Automatică şi Calculatoare. Acolo a promovat primii doi ani, apoi a rămas repetent, şi-a întrerupt studiile, iar în final a fost exmatriculat.

"La momentul respectiv am început o facultate, am început să muncesc. Am mai început o facultate, am muncit în continuare, am fost student mai multă vreme", a declarat Ionuţ Moşteanu, ministrul Apărării.

"Domnul Moşteanu în primul rând a putut să îşi pună diploma. A dat toate detaliile şi toate informaţiile. Mai important decât orice este ce s-a făcut la Ministerul Apararii", Diana Buzoianu, ministrul Mediului.

În perioada 2018-2020, Ionuţ Moşteanu a urmat şi un masterat în Politică şi Economie, la Facultatea de Filosofie a Universității din București. Nu a susţinut însă lucrarea de disertaţie.

