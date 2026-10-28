Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a avertizat că sistemul sanitar din România se confruntă cu cea mai gravă criză financiară din ultimii peste zece ani. Acesta a explicat că, în primele 48 de ore de la preluarea mandatului, a reușit să identifice 150 de milioane de lei pentru asigurarea funcționării serviciilor de urgență. În lipsa acestor fonduri, spitalele nu ar fi avut resursele necesare pentru a gestiona un accident colectiv cu numeroase victime, potrivit News.ro.

Rogobete spune că a găsit o criză financiară uriașă la Ministerul Sănătății: "Nu am mai avut de peste 10 ani" - Profimedia

"Pe această componentă de urgenţă avem nevoie la rectificare undeva la 600 de milioane de lei pentru a închide anul în condiţii optime şi cu un stoc suficient pentru decembrie şi prima parte a lunii ianuarie, pentru că atunci există o încărcătură mare de pacienţi. Acum, pentru că după preluarea mandatului, şi vreau să subliniez asta, oamenii trebuie să ştie această realitate, o criză financiară atât de mare în sistemul de sănătate nu am mai avut de peste 10 ani de zile", a declarat Alexandru Rogobete, miercuri seară, la Medika TV.

Ministrul Sănătăţii a explicat de unde a făcut rost de 150 de milioane de lei, pentru urgenţe, în doar 48 de ore de la preluarea mandatului.

"Sigur, au mai existat blocaje, cazuri izolate, discontinuităţi în anumite segmente, dar o criză naţională cu impact la nivel naţional şi uniform nu a mai fost de foarte mult timp (...) Impactul financiar şi presiunea financiară erau atât de mari pe Unităţile de Primiri Urgenţe, încât, Doamne fereşte, dacă am fi avut un accident colectiv cu victime multiple, aveam mari emoţii în gestionarea pacienţilor pentru că nu existau resurse. Cu echipa de la Ministerul Sănătăţii am identificat, ne-am uitat pe tot bugetul de sus până jos şi am identificat de la anumite proiecte care sigur aveau predicţii de plată pentru decembrie, de exemplu, am identificat 150 de milioane pe care le-am relocat rapid. În 48 de ore de la preluarea mandatului am suplimentat cu 150 de milioane de lei bugetele Unităţilor de Primire Urgenţe şi ale serviciilor de Ambulanţă, astfel încât octombrie şi toată luna noiembrie plus prima parte din decembrie să fie acoperite din punct de vedere financiar", a spus Rogobete.

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Întrebat când va avea loc rectificarea bugetară, Alexandru Rogobete a explicat că aceasta ar putea avea loc cel târziu în două săptămâni.

"Se lucrează la rectificarea bugetară. Eu cred şi sper ca săptămâna viitoare la final sau cealaltă la început să avem rectificarea bugetară. Acum, per global, tot domeniul sănătăţii are nevoie undeva la 11 miliarde de lei", a mai declarat Rogobete.