Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, miercuri, după discuţiile de la Palatul Cotroceni cu Subsecretarul pentru Politica de Apărare al SUA, Elbridge Colby, că ţara noastră rămâne pe deplin angajată în Parteneriatul Strategic cu SUA, în calitate de Aliat indispensabil şi de încredere. Şeful statului i-a spus oficialului american că România depune eforturi considerabile şi alocă resurse importante pentru gestionarea riscurilor majore şi a consecinţelor acestui mediu de securitate tot mai deteriorat, în special a impactului asupra libertăţii de navigaţie şi a infrastructurii energetice critice şi contează pe angajamentul constant al Statelor Unite şi al aliaţilor.

România propune SUA să le plătim militarii pentru a nu pleca de la "Kogălniceanu". Când va da Trump răspunsul - Arhivă

Potrivit unor surse, România a propus SUA ca noi să finanţăm prezenţa militară americană, pe modelul polonez. Mai exact, ţara noastră s-ar angaja să asigure costurile de bază cu militarii americani (plus alte costuri adiţionale), să investească pentru dezvoltarea bazei de la Mihail Kogălniceanu şi să accelereze investiţiile pe zona militară. Administraţia americană va analiza această propunere şi va anunţa decizia privind retragerea sau păstrarea trupelor americane în luna decembrie.

Observator a oferit această informaţie, în exclusivitate, încă de la începutul lunii septembrie. Mișcarea vine ca răspuns la planul promovat în cadrul administrației de la Casa Albă cu privire la revizuirea prezenței trupelor din Europa și reflectă preocuparea aliaților europeni de a menține un factor credibil de descurajare în fața Rusiei.

Preşedintele Nicuşor Dan a mai menţionat că România contează pe angajamentul constant al Statelor Unite şi al aliaţilor noştri. "O prezenţă economică şi militară americană mai puternică în România are o importanţă strategică şi va contribui la consolidarea legăturii transatlantice", a subliniat şeful statului.