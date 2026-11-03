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Nicuşor Dan se întâlneşte miercuri cu un oficial de rang înalt al Pentagonului şi lidera opoziţiei din Belarus

Nicuşor Dan se întâneşte miercuri cu un oficial de rang înalt al Pentagonului şi lidera opoziţiei din Belarus Nicuşor Dan la Palatul Parlamentului - Profimedia
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Editor Denisa Gheorghe | Timp citire: 1 minut
Publicat la 03.11.2026, 18:49 | Modificat la 03.11.2026, 18:52

Preşedintele Nicuşor Dan are miercuri două întâlniri importante la Palatul Cotroceni. Şeful statului va discuta cu lidera opoziţiei din Belarus, Svetlana Tihanovskaia, şi cu unul dintre cei mai importanţi oficiali ai Pentagonului, Elbridge Colby.

Nicuşor Dan îi primeşte miercuri la Palatul Cotroceni, pe lidera opoziţiei din Belarus, Svetlana Tihanovskaia, şi pe subsecretarul SUA pentru Politica de Apărare, Elbridge Colby, transmite Administraţia Prezidenţială.

Svetlana Tihanovskaia, lidera opoziţiei democratice din Belarus, va fi primită de Nicuşor Dan la ora 12:00.

Subsecretarul pentru Politica de Apărare al Statelor Unite ale Americii, Elbridge Colby, va fi întâmpinat la Palatul Cotroceni de şeful statului la ora 15:00.

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Elbridge Colby este adjunctul secretarului american al Apărării, Pete Hegseth.

Denisa Gheorghe
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