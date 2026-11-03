Florin Manole: Patronatele erau supărate pe majorarea salariului minim şi când economia creştea cu 7,9%

Disputa privind majorarea salariului minim la 5.000 de lei provoacă noi tensiuni între Guvern, sindicate şi patronate. Ministrul Muncii, Florin Manole, critică opoziţia angajatorilor şi aminteşte că aceştia s-au împotrivit creşterilor salariale chiar şi în perioadele în care economia României era în plină expansiune.

Florin Manole a vorbit, într-un interviu pentru Libertatea, despre un eventual compromis, după ce solicitările sindicatelor privind un salariu minim de 5.000 de lei, faţă de 4.325 de lei, cât este acum, au nemulţumit patronatele.

"Aşa este, patronatele au fost supărate pe creşterea salariului minim şi atunci când România avea creştere economică de 7,9% şi când economia era într-o maximă ascensiune. Uitându-ne acum înapoi, ne gândim: Doamne, dar oamenii ăştia n-au avut niciun pic de echilibru în discursul public. Sigur, în momentul ăla, discuţia era anticipativă: să vedem dacă asta va duce la scăderea numărului de salariaţi? Vom avea probleme în piaţa muncii? Era o dezbatere. Acum au trecut ani de zile, ne uităm înapoi şi ne dăm seama că ori era calcul incorect, ori era rea-credinţă", a afirmat Florin Manole.

El a subliniat că este nevoie de o consultare corectă, nu "poziţii din start inflexibile", scrie News.ro.

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"Deci ar trebui ca la masa Comitetului Tripartit să avem parteneri sociali de bună-credinţă, care folosesc argumente, care pun interesul public dincolo de interesul imediat personal sau de business. Pentru că, altfel, înseamnă că nu avem o înţelegere corectă a momentului actual. Momentul actual impune echilibru, impune comunicare şi consultare corectă, nu poziţii din start inflexibile. Nu «să nu crească» sau «da, trebuie să crească nu ştiu cu cât». Trebuie să avem o discuţie. Asta deşi noi avem lege în vigoare. Păi nu mai respectăm şi legea aia? De ce o mai avem? Au cerut sindicate şi patronate lege care să dea predictibilitate pe evoluţia salariului minim şi să o dezlege de subiectivismul politic şi să o lege de indicatori macroeconomici. Avem asta. Avem şi directivă europeană. Ar fi trebuit ca genul acesta de reglementări, Directiva Europeană şi transpunerea ei în legislaţia românească, să nu mai lase loc de foarte mult subiectivism decât în marja aia pe care ne-o spune directiva (…). Ok, suntem într-o situaţie excepţională, dar la un moment dat, cât mai curând, trebuie să revenim la matca legală", a adăugat ministrul Muncii.